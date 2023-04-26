希臘論壇二改馬英九「前台北領導人」　陸委會：重要人士應受尊重

前台灣總統馬英九應邀於26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，但該官網25日再將馬英九頭銜改為「前台北領導人」。台外交部呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會，陸委會主委邱太三稱，「重要人士應受到尊重」；馬英九辦公室責令「台外交部應負起責任，妥適處理」，馬英九仍將出席該場論壇。



馬英九應邀於26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，但該官網25日再將馬英九頭銜改為「前台北領導人」。（圖取自德爾菲經濟論壇網頁def-viii.delphiforum.gr）

「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）官網日前將馬英九的名銜標註為「前台北總統」，後經台灣外交部表達抗議，官網在21日遂將馬英九頭銜改為台灣前總統（Former President of Taiwan）。

論壇預定26日舉行開幕式，馬英九24日晚間已搭機前往希臘。台灣外交部25日晚間發布新聞稿指出，稱「注意到論壇網站再度不當變更馬前總統名銜」。

根據「德爾菲經濟論壇」論壇官網，目前馬英九名銜被標註為「前台北領導人」（Former Leader of Taipei），連原先的官銜總統稱呼也被拿掉。

台外交部表示，駐希臘代表處4月19日主動察覺希臘網頁「誤植」馬英九名銜後，立即聯繫主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席曹莫克斯（Symeon G. Tsomokos）表達抗議及要求更正，論壇後於21日更正馬英九名銜為「台灣總統」。

外交部指出，「德爾菲經濟論壇」屬民間非營利組織，旨在集結各領域具影響力人物，建立跨國網絡與意見溝通平台，每年定期在希臘德爾菲鎮舉行年會，但該組織竟在短短數日內，甚至年會舉行前一日，「反覆『誤植』馬英九名銜，出爾反爾態度令台灣深感遺憾與不解」。「台灣任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘有遭矮化情事，政府絕不接受並立即要求主辦方更正」，「在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動」。

陸委會主委邱太三則稱，站在陸委會立場，當然認為國家重要人士不要被矮化，期待國家重要人士在國際上受到尊重；倘若被矮化，在盡了所有努力後，「他自己就要做個決定」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日對外表示，台外交部日前宣稱經其力洽，主辦單位已更改，請外交部負起責任，妥適處理。如果因為蔡英文政府無能，無法爭取到正確稱謂，馬英九作為民間身分，更必須爭取向國際發聲機會，凸顯台灣當前最迫切的問題，因此馬英九仍將出席該場論壇。

對於台灣外交部「暗示」馬英九應缺席論壇，蕭旭岑表示，「非常可笑」，謔稱台外交部長吳釗燮任內斷了7個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議。