馬英九被希臘論壇稱「台北」前總統　陳建仁：嚴重錯誤應馬上更正

台灣前總統馬英九受邀出席希臘舉辦的第8屆德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum），將在4月28日出席爐邊對談，針對亞洲地緣政治發表演說。然而，在官網的講者名單內，馬英九卻被標註為「台北」前總統（Former President of Taipei），引發關注。21日，副總統陳建仁表示，主辦單位用不適當的名稱來稱呼馬英九屬嚴重錯誤，應立即更正。



馬英九預定於24日晚間啟程前往希臘，並於當地時間26日午間出席德爾菲經濟論壇開幕式，該論壇在位於雅典西北方約100公里遠的古城德爾菲（Delphi）舉辦，屆時將有來自71國、近千位講者齊聚。而在28日，馬英九將出席爐邊對談，並發表主題為「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」的演說。

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，馬英九希臘之行與歐洲政要分享日前訪問中國大陸的心得，傳達台灣有另一種有別於民進黨政策的和平路線，能夠確保兩岸和平，區域情勢穩定。

馬英九被標註為「台北」前總統。（德爾菲經濟論壇官網）

然而，台媒查詢論壇信息時，赫見其官網上講者名單內，馬英九被標註為「台北」前總統，而非「台灣」或者「中華民國」字眼。相反，蔡英文去年6月受邀在丹麥哥本哈根民主峰會發表主題演講時，獲主辦單位以「中華民國（台灣）總統」稱呼；今年3月底出席美國哈德遜研究所舉辦的全球領導力獎晚會時，則被稱為「台灣總統」。

被問及馬英九是否遭到矮化時，陳建仁表示，馬英九是台灣的前總統，代表台灣主權和尊嚴，主辦單位用不適當名稱來稱呼他是嚴重的錯誤，應該馬上更正。他又建議未來參加相關活動時，應該多加確認相關安排，確保台灣的主權和尊嚴。