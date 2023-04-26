國台辦令破除人為障礙　陸委會冀坐下來談　兩岸恢復旅遊遙遙無期

隨著疫後旅運回溫，台灣旅遊業者始呼籲官方喊鬆綁大陸禁團令，兩岸官方近日針對「開放大陸觀光客赴台」再次隔空喊話。在台灣方面，陸委會寄語「雙方坐下來談」，交通部稱「兩岸旅遊是兩邊討論釋出善意，籲大陸針對禁自由行和團客旅台有善意回應」；國台辦則點名民進黨政府的旅遊禁限措施，稱台灣官方應先應破除人為障礙，才能盡快實現兩岸人員往來正常化。



台灣立法院26日邀台陸委會主委邱太三就「小三通常態化進程檢討、開放大陸觀光客來台及開放陸客金馬澎自由行」等進行專題報告，並備質詢。

邱太三表示，疫情前疫情後，兩岸整體情勢有很大改變，開放陸客旅台觀光，並非台灣單方面解禁即可促成，「關鍵是兩岸同時做出開放」。邱太三指出，中國大陸2019年8月起以「當前兩岸關係」為由，暫停陸客旅台自由行，目前仍未開放，大陸公布恢復團體旅遊業務經營活動，台灣也未納入開放名單。

針對疫後如何重新開放陸客旅台觀光，邱太三以考量雙方接待能量是否足夠及如何重啟，均需雙方主管機關共同檢視為由，「希望雙方坐下來談」，才能完備相關接待量能及安全管理配套措施。

早前，台灣交通部長王國材也在旅遊業者喊話鬆綁大陸禁團令，先開放台灣旅遊團到大陸等呼告下，25日就兩岸旅遊一事做出回應，稱「兩岸旅遊是兩邊討論釋出善意，不是僅台灣問題，籲中國大陸針對禁自由行和團客來台有善意回應」。

對於台灣相關部會接連就兩岸開放旅遊喊話，國台辦也立即做出回應。國台辦發言人朱鳳蓮26日於例行記者會上表示，台灣禁止大陸居民赴台、單方面關閉「小三通」、大面積取消兩岸直航航點，禁止台灣旅行社展開赴大陸旅遊業務等一系列的禁限措施，是封堵兩岸旅遊發展之路。

朱鳳蓮表示，今年年初以來，大陸採取一系列促進兩岸人員便利往來的措施，受到兩岸同胞的肯定和歡迎，民進黨被迫在開放「小三通」恢復部分和兩岸直航航點問題上有所鬆動，但兩岸同胞希望盡快實現兩岸人員往來正常化，各領域交流常態化。

朱鳳蓮最後呼籲民進黨應當順應民意，完全地破除人為的障礙，採取切實措施恢復兩岸雙向交流和正常往來。