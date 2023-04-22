內地412所大學加大招收台高中生　力促兩岸青年交流相旺

廈門大學近日公布內地各省市招收台灣高中畢業生的大學校數，包含27個省份、直轄市與自治區，共有412所大學參與招生，超過台灣採認學歷的155所內地大學數量。學者認為，兩岸關係緊張，中國大陸持續積極招收台灣學生，主要目的除了推進兩岸青年文化交流與融合，更彰顯官方主張兩岸關係應是相旺而非相傷。



2023年3月第2期《廈門大學台港澳研究》於近期出版。負責這項調查的廈門大學港澳台研究中心研究員楊雁斐表示，在今年面向台灣地區高中畢業生招生的27省、直轄市與自治區412所大學當中，「雙一流」大學共有135所，占32.77%，接近3分之1。

楊雁斐指出，目前被台灣方面學歷採認的155所內地大學中，有141所參與招收台灣應屆高中畢業生，占比34.22%，超過3分之1。另外也有數量客觀的優秀醫科類大學向台灣學生敞開懷抱。

廈門大學近日公布大陸各省市招收台灣高中畢業生的大學校數，包含27個省份、直轄市與自治區，共有412所大學參與招生。（《廈門大學台港澳研究》）

在各省市的招生校數方面，根據現有各省、直轄市與自治區參與招生的大學統計數據來看，以北京市最多，共有47校參與招生，廣東省則有41校、上海市30校，3省市的招生學校數量名列全大陸前3名。

另外像是江蘇省28校、浙江省27校、山東省26校、福建省24校、遼寧省20等5個省市緊隨其後，參與招生的大學數量皆超過20所。湖北省、天津市、陝西省等3省市各有18所大學進行招生。

當前兩岸關係緊繃，中國大陸仍積極招收台灣學生赴大陸攻讀大學，楊雁斐認為，大陸招收台生政策持續加強，目的在於積極促進兩岸青年的文化交流與融合。而此前國民黨前主席馬英九的大陸之行，更特地邀請青年學生隨行，從大學到夜市，奔赴多地親自體驗大陸的生生不息，代表中華民族向來堅持以和為貴，追求的是相旺而非相傷。