美台軍機購改升級　台空軍：140架F-16V今年全數交機

台灣空軍5月4日對外表示，140架F-16A/B型戰隼戰機構改升級為F-16V（Block20），全案進行順利，將依期程於今年底全數交機；另台灣向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機交機將於2026年全數籌獲完成。



台灣空軍代號「鳳展專案」編列約新台幣1100億元（約合280億港元），由美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）與台灣漢翔公司對洽，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（Block20）；空軍另以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

台灣國防部長邱國正4日赴台立法院外交及國防委員會，專案報告「海空戰力提升計畫暨F-16V（Block70）新式戰機採購進度及因應配套」，並備質詢。

台軍的F-16V（Block20）戰機。（資料照片）

民進黨立委羅致政質詢鳳展專案進度，空軍參謀長曹進平中將答覆指出，此案除了其中一項彈藥案延宕2年、將於2026年完成外，構改進度順利，將依期程於今年底全數交機，後續再進行系統整合。

有關F-16V（Block70）新機交機延宕一事，邱國正會前接受訪問表示，台灣軍方建案有備案，將要求美方就料件、零附件等彌補台灣，讓台灣空軍提升妥善率；美國政府也要求洛馬妥慎處理、降低傷害，會依規劃在2026年全數籌獲新式戰機，並透過台灣外交部、美國在台協會、國防部駐美代表等多管道努力。

台灣漢翔航空F-16V戰鬥機升級工廠內景。（YouTube影片截圖）

至於洛馬延宕交機，是否會有違約金，邱國正表示，此案是台灣跟美國政府之間的契約，沒有罰則，「只有責任、信譽問題」。

有關漢翔董事長胡開宏3日在美台國防產業論壇提到，希望美方支持研發下一代戰機。邱國正對此表示，只要對國防自主有幫助都樂觀其成，雖然國防自主過程中會有涉外零件，但不會完全依賴美方。