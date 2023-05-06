美台商業協會5月3日舉辦「台美國防產業合作論壇」，有25家美國軍火商組成代表團出席，並直言不諱行程目的係為促進與台灣的國防工業合作，重點討論無人機和彈藥聯合生產事宜。對照台灣政府「能戰才能避戰」說法，台灣要拒絕台海戰爭的這一步，竟是迎接美國軍火商叩關，這不僅閹割其向來自詡的國防自主、甘為美國軍工複合體下線，也是忘了台海戰爭的戰場必然只會在台灣的現實。



近月以來，圍繞美台關係「升級」的一大熱話領域，必然圍繞在軍事議題。舉凡最新傳出拜登（Joe Biden）擬比照美國對烏克蘭軍援的緊急授權，運送5億美元的武器援助給台灣，到台灣軍方日前宣佈140架升級版F-16V型戰隼戰機將於今年全數交機抵台，渠等消息都被美台政客以「錦上添花」的方式，加碼宣傳「美台關係史上最好」此一「迷人」騙局——迷得台灣人暈頭轉向，窮於喪事喜辦。

台灣空軍F-16V Blk20型戰機，目前配備有AGM-84L型魚叉攻陸導彈，與此次美國售與台灣的RGM-84L是同等級、同樣性能的魚叉攻陸導彈。（台灣國防部提供）

打造「豪豬戰略」如此，意淫美台聯合生產武器也是如此，綜觀美台近年聯袂宣傳的樁樁「喜事」，有哪一件不是窮兵黷武的破事？窮兵黷武而能自得意滿，舉世不然，也唯有台灣政府腦洞大開做得出來。

事實上，我們有理由相信民進黨政府並不想將台灣帶入戰火深淵，維持既有執政權並持續盈利，方是民進黨眾的真心嚮往。諸如「反中」、「保台」等詞彙，不過是服務其意識形態動員目的的符號工具；畢竟仗一打，掀翻了牌桌，怎麼算都不是一門生意。

陸射型魚叉導彈，全球僅有芬蘭、丹麥及韓國獲購，台灣的採購量為世界最多。（Boeing）

然而，一如民進黨主席賴清德上月底的最新失言，用「精神分裂」形容國民黨的國家認同一般，民進黨對於台灣安全的具體認知，才是動真格的「精神分裂」，以為「倚美謀獨」，實則「倚美謀戰」。

究其根本，民進黨政府上下錯奉美國政府及其軍火商的利益在前，以為能為台灣安全提供保障，終譜成了其今日在認知台海軍事風險層面的最大荒謬。

在美國軍火商團訪台前，一拜登政府匿名高級官員曾告訴日媒，「從非常高層級的角度來看，我們認為聯合生產安排是合理的，但我們需要逐案研究，而且必須是應美國工業界要求。」基本已是將台灣安全是一門生意掛在嘴邊，也如同禿鷹炒作股市又或是精心佈置龐氏騙局般，美國唯有持續推高台海軍事衝突可能風險，積極拉攏下線入會入局，將台灣打造成美國軍火商最愛的旗艦展示店，如此的利益報酬才能永續極大化，也才足以滿足美國軍工複合體向來先創造需求、再滿足供給的利益實現。

雷神公司是美國的大型國防合約商，美國五大軍火承包商之一。（Reuters）

回頭翻開近日台媒報章，可謂警示訊號頻頻。「將台灣打造成火藥庫不利和平」、「台灣要避免陷入代理人戰爭」等說法，已是老生常談；更有台灣統派團體在美國軍火商在台期間，手持寫有「美國軍火商踩著鮮血數錢」的立牌場外抗議，也有一輛貼有「打倒美國戰爭販子」標語的箱型車從會場旁邊駛過。

奈何狗吠火車。在台灣偏挾中美二元必得選邊的立場下，若不要與虎謀皮，便只得與狼共舞，宣揚並自我催眠「美台關係史上最好」，成了民進黨信仰維生的最後一道自贖咒語。

最後，再從另一個少有人提及的角度來看美台近期一系列的「軍火約會」，台灣的自主性與能動性事實上已呈現失能狀態。

近年隨著國際政治格局劇烈變動，台灣政治發展已然失去了內生創造的力量，乍看台灣政治被民進黨政府玩得火熱，前腳佩洛西訪台，後腳蔡英文訪美，「台灣問題國際化」的假性操作，在「美台關係史上最好」的包裝下，如魚得水一般。

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但實情是，台灣政治的內生性不再，逕直委託給美國政府代理，曾有的內部社會力量，乃至於曾經以為可以取代老獨派、進而左右蔡英文施政路線的新台派，在中美貿易戰開打之後，不具政治話語份量多年，如今只能聽命蔡英文政府左右，而蔡英文政府又只能聽命於美國政府左右——台灣內部從政治人物、政黨，到社會團體，倡議與議價的力量都在大幅削弱，難有為自身創造、制定議程能力，這是民進黨政府多年來推波「台灣問題國際化」所始料未及的副作用。

簡言之，當台灣學界賢達還在喊話台灣應避免陷入代理人戰爭時，「我已非我」，又何來台灣不當代理人的問題？爾今，美國軍火商團風風光光抵台，猶如當年黑船開港，只不過美方將對台武力脅迫的想像嫁接在北京一方，迫使台灣接受了一如日本當年的「開港要求」，從軍購填充到拱手國防自主，可謂一體成型。

是以，台灣海峽180公里寬，最不缺的就是美國軍火商，而民進黨政府對美國的「大政奉還」，才是致台灣安全不顧的最危險決定。