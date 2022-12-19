動蕩的2022，美國軍火商賺了多少錢？

2022年是動盪的一年。在這一年裏，國際環境波詭雲譎，那個地緣火藥桶終於被引燃，俄烏衝突的驟然爆發，成為今年最大的國際事件。

儘管疫情和戰爭對全球經濟體系的衝擊，讓世界各國普遍筋疲力盡，但激烈對抗的熱戰，卻為美國的軍火商們帶來了滾滾的財源。觀察者網將根據開源情報梳理今年重大的軍事援助和軍事貿易，為各位盤點——美國的軍火商們，今年賺了多少錢？



填補庫存

慘烈的俄烏衝突每天都吞噬着雙方的軍備，其中負責給烏克蘭「輸血」的北約集團，在這場間接的對抗中，向烏克蘭提供了數百億美元的軍備。這些軍備，大部分來自北約的「血庫」，而作為北約的核心，當美國看到處於「大失血」狀態的北約時，其政府和軍火商自然也知道，難得的大訂單即將滾滾而來。

根據五角大樓提供的數據，自拜登政府上台以來，美國向烏克蘭承諾了共計超218億美元的安全援助；同時自2月24日俄烏衝突爆發以來，美國已向烏克蘭方面提供超過200億美元的軍事援助。11月15日，拜登總統向國會第四次發起申請，要求國會提供近150億美元的對烏克蘭新一筆安全援助。考慮到當下美國國會對於這類武器援助基本不會反對，這意味着，自俄烏衝突爆發以來，美國向烏克蘭方面提供的軍事援助已經達到至少近350億美元。

自俄烏衝突爆發以來，美國向烏克蘭方面提供的軍事援助已經達到至少近350億美元。（AP）

這個援助數字還僅僅是計算了武器的價格本身，一般而言，武器的採購價格僅僅佔據武器全部使用成本的三分之一；將這些龐大的軍火運往烏克蘭，並派出教官幫助烏軍培訓使用，這些又是一筆無法計算的數字；而這些數字，最終毫無疑問又是由美國和北約的國防經費所承擔。

以上計算的，還只是美國方面單獨統計的援助。北約方面給出的數字是，截至2022年11月30日，北約盟友和夥伴國已向烏克蘭提供400億美元的軍事援助，加上美國的150億美元，這一援助數字已經接近俄羅斯一年的軍費。

要知道，美軍和北約向烏克蘭提供的援助主要以各型火炮、防空武器和裝甲輸送車輛為主，而烏軍的地面突擊兵器——主戰坦克、步兵戰車等，基本來源於波蘭等東歐國家，這些軍事援助的大部分是靠「以物易物」的形式進行的——東歐國家提供坦克裝甲車輛，而西方國家則許諾用更先進的坦克，來抵消東歐裝甲庫存見底後的戰力缺口。

烏克蘭戰爭中常見使用美國可攜式毒刺（Stinger）防空導彈。有指雷神公司13年間生產的「毒刺」已被消耗殆盡。（美國海軍網站圖片）

當下，由於這些武器的缺口將由持續多年的新裝備採購訂單來進行填補，因此我們很難準確地計算，美國軍火商在這些有利可圖的買賣中到底賺了多少錢。但正如前文所說，美國對烏克蘭的援助，大部分都是從美國國防部庫存中為烏克蘭撥付裝備，而俄烏戰爭誇張的彈藥使用量，也讓美軍再一次體驗到了現代戰爭的昂貴。在這樣的情況下，美軍自然會產生「彈藥焦慮」——顯然美國人準備的不僅僅是只打一場戰爭；美國軍火商必然會接收大量訂單，用於彌補消耗在俄烏戰場上的庫存。

舉例而言，根據美國國防部過去10年公布的軍事採購數據，「標槍」的總產量為43,000多枚；美國陸軍和海軍陸戰隊當下擁有的「標槍」系列反坦克導彈總數為2,000多套發射具，備彈超過11,000枚。按此比例，截至12月17日，烏克蘭方面已經接收了超過7,500套「標槍」發射具，接收備彈很可能超過30,000枚。即使保守估計，美軍也有大半的「標槍」反坦克導彈庫存消耗在了俄烏戰場上，亟待補充。

有消耗就得有補充，雷神公司（Raytheon Company）的首席執行官海耶斯（Greg Hayes）日前對媒體表示，在俄烏衝突的10個月中，美國已經因為在軍事上援助烏克蘭，消耗了太多的武器裝備庫存：雷神公司13年間生產的「毒刺」單兵防空導彈，已經被消耗殆盡。他呼籲美國政府儘快「投資工業基礎」，增加「標槍」等反坦克導彈的產量。洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司現階段年產「標槍」導彈2,000枚，計劃將這一數字增至4,000枚。而實現這一目標需數年時間和投資。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月20日美軍的反裝甲導彈「標槍」（Javelin）在烏東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）為烏克蘭軍人所使用。（AP）

除了昂貴的精確制導武器要進行擴產，美國的軍火商們還呼籲美國政府投資增產普通彈藥。在伊拉克戰爭結束以後，美軍已經很久沒有大規模採購常規彈藥了。在2021年規劃的《2022年國防授權法案》中（NDAA2002），美國陸軍和海軍陸戰隊僅僅計劃採購1.74億美元的炮彈，包括75,357發無制導的M795炮彈、1046發XM1113火箭滑翔增程炮彈以及426發「神劍」精確制導炮彈。

而這些炮彈在極端情況下，僅夠烏軍戰場上2-3天的消耗。根據《紐約時報》的一篇報道，在烏軍反攻期間，烏軍在頓巴斯地區每天消耗6,000至7,000枚炮彈，而美國每個月只能生產約15,000枚炮彈。這意味着美軍幾乎已經「透支」了過去十幾年積攢下來的炮彈。就在今年9月份，美軍向洛歇馬丁公司簽署了一份5.2億美元的新訂單，以增加炮彈生產的能力。

當然值得一提的是，在美國「去工業化」早非一日之功的今天，賺錢的也不盡然是美國公司——就在11月份，有消息稱，美軍計劃將從韓國「豐山」公司採購的10萬枚155毫米口徑炮彈，緊急轉手「援助」給烏克蘭。在長遠的未來，美國的軍火商們顯然不願意把寶貴的市場份額，因為看似低級的產能問題而再次拱手讓人。

烏克蘭局勢：圖為2022年9月26日，在拉脫維亞參與演習的「海馬斯」高機動生多管火箭系統（HIMARS）。美國已向烏克蘭提供多套HIMARS。（AP）

根據五角大樓制訂的計劃，美國國防部計劃在2023財年和2024財年追加採購700輛「海馬斯」自行火箭炮（HIMARS）、以及配套的數千發制導火箭彈（陸軍在2023財年購買4674發，海軍陸戰隊購買834發）；重啟生產線，並且繼續生產超過2萬發「毒刺」肩扛式防空導彈和2.5萬發「標槍」反坦克導彈等武器裝備。

儘管俄烏戰爭已經消耗了北約集團超過550億美元，但美國軍火商卻可以從美國的「彈藥焦慮」中，大發一筆遠超550億美元的橫財。

12月中，美國傳媒指，華府終於準備應烏克蘭政府要求提供一組愛國者導彈。（AP）

「販賣焦慮」

數百億美元的「彈藥費」，對於世界任何一個國家政府而言都不是一筆小錢，但相比各國在俄烏衝突爆發以後激增的防務支出相比，這筆錢幾乎稱得上九牛一毛。俄烏衝突是冷戰結束以來影響最大的地緣政治事件之一，歐洲各個大國直接或間接捲入這場地緣政治危機中，受到了政治、經濟、軍事上的三重影響。

當前，隨着俄烏雙方曠日持久的衝突即將持續到2023年，世界各國尤其是美國的「盟友」們，紛紛感受到了對於自身防禦態勢的焦慮。對於歐洲國家來講，即便俄羅斯在常規戰爭的某些方面落入下風，但作為一個整體，今日的歐洲也遠非敢於動員全國青壯年蹲戰壕的「軍國主義化」烏克蘭可比。現代戰爭的巨大消耗和殘酷，更多是迫使歐洲國家增加軍費，加大軍火採購，應對危機。而這些增加的軍費，其中一大筆往往會落入到美國的軍火商口袋裏。

截至2021年，北約30個成員國中僅有10個的軍費佔比超過2％。但自3月份以來，歐洲多個國家紛紛宣佈上調軍費開支。其中德國宣佈在現有財政支出的基礎上設立1,000億歐元基金，用於採購新型主戰兵器，研發下一代主戰坦克以及無人機；2023年法國國防預算達到439億歐元，比2022年增加7.4%，按年增加了約30億歐元；受政局影響，英國的2023財年軍費支出目前尚不清晰，但英國國防部計劃讓該國的國防支出在2029-30財年達到約1,000億英鎊，而目前約為480億英鎊；與此同時，羅馬尼亞、波蘭、瑞典、芬蘭等距離俄烏衝突一線很近的北約國家，其軍費都有較大幅度增長。

2022年12月6日，韓國向波蘭交付首批坦克和榴彈砲。（AP）

總的來說，北約的軍費在2022財年超過了10,000億，考慮到各成員國的防務支出普遍提升10%左右，北約整體軍費在2023年可能會達到11,000億。即便考慮到歐洲各國的通貨膨脹較為嚴重，北約集團在2023財年的軍費也會得到較為可觀的提升。

在俄烏衝突的大背景下，歐洲各國紛紛為F-35等項目大開綠燈。就在12月14日，德國聯邦議院預算委員會，正式批准了德國聯邦國防軍斥資85億美元購買F-35戰鬥機的計劃，該項目是德國批准的100億採購項目之一。除了德國以外，此前6月份瑞士也同美國簽署一份價值62.5億美元的軍購合同。按照合同，美國將於2027年至2030年向瑞士提供36架F-35A戰鬥機。而在年初，美國的傳統盟友英國也確定，要繼續從美國採購74架F-35戰機。

可以說，光是洛歇馬丁公司就在歐洲的訂單中斬獲了超過150億美元的合同訂單，以及接近300億美元的意向訂單。除此以外，在北約相對統一的裝備體系下，歐洲各國今年以來加緊採購美製彈藥，僅在今年7月份，美國國務院就批准向愛沙尼亞、挪威等國出售15億美元的空對空彈藥和其他軍事設備。

在這一輪「販賣焦慮」中，作為北約對抗俄羅斯的一線國家，波蘭可能遭受了前所未有的「PUA」，進行了極為誇張的擴軍。波蘭2022年的軍費預算為其GDP的2.4%，約190億美元，已經高於北約平均水平，而波蘭2023年的軍費開支預計為其GDP的3%，約280億美元。考慮到波蘭的裝備採購絕大部分用於外購，波蘭的軍費佔比，已經接近一個國家在和平時期的承受極限。

波蘭從韓國採購的K-2主戰坦克於12月到貨。（波蘭國防部）

今年以來，美國國務院共批准多筆美國對波蘭軍售，包括2批共366輛「艾布拉姆斯」系列主戰坦克、96架AH-64E武裝直升機和6套「愛國者」防空導彈發射系統。去年，波蘭還購買了32架F-35戰機。除了美國之外，波蘭還計劃從韓國採購820輛K-2系列主戰坦克、672輛K-9自行火炮和288台K-239多管火箭炮。

雖然當下波蘭的這些訂單不少還處於意向階段，但今年以來波蘭的確與韓國實實在在地簽署了很多大單。例如今年7月份，波蘭和韓國政府代表團在華沙簽署了一份價值高達150億歐元的軍貿大單，其主要內容包括56億元的陸軍機械化裝備，包括180輛K-2型主戰坦克、212門K-9自行榴彈炮以及48架FA-50「金鷹」教練機。

對於只有3,700萬人口的波蘭而言，波蘭政府龐大的機械化裝備採購計劃，不禁讓人回想起冷戰時期蘇東一方誇張的機械化裝備密度。這樣空前龐大的機械化編制，可能是波蘭政府的「應激反應」，也可能是北約集團計劃將波蘭打造成冷戰前線的一部分。而由於韓製裝備中也有大量關鍵子系統來自美國，這使得無論如何，在波蘭的軍備採購大單中，美國的軍火商依然會賺取其中大量的利潤。

當前，隨着俄烏衝突的繼續，美國販賣的焦慮範圍，也早已不僅限於俄羅斯方向。美國今年主動在台海問題上挑戰我國主權底線，並迫使我國展示了近年來構築的一部分反介入能力，美國的遊說機構藉此大肆向日本渲染「中國威脅論」，逼迫日本主動或者被動地提高軍費。

日本政府稱中國是最大安全挑戰，12月中旬宣布將大幅提高軍費開支，包括用於可打擊其他國家的飛彈。圖為日本自衛隊的三架 F-15 戰機、前線和美軍的四架 F-16 戰鬥機飛越日本海。（AP）

就在不久前，日本政府在12月16日的內閣會議上，敲定了面向強化防衛力的新《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，在2023-2027財年，日本防衛費用總額將達到約43萬億日圓（約2.44萬億港元），相比於2019-2023財年約27萬億日圓，日本防衛費用將增長近60%，達到國內生產總值（GDP）的2%。

激增的軍費，主要用於採購此前受政治原因未能採購的武器，包括在2027財年購入最多達500枚「戰斧」導彈，以及同樣數量的JASSM-ER防區外巡航導彈。同時，日本將發展本國導彈產業，計劃在2027年以後部署兩種高超聲速武器。而這一切，無論是直接採購還是本國自制，都離不開美國的幫助。

最後不要忘了，俄烏衝突引發的「焦慮」盡頭最終還是反饋到了美國自己身上——史無前例的2023財年美國軍費。美國國會參議院通過了總額高達8,580億美元的國防授權法案（NDAA），比總統拜登提議的預算還多出450億美元。比去年的NDAA法案更是高出了780億美元——換言之，僅僅比去年多出來的部分，就是美國今年援烏裝備總價格的兩倍還多。根據美軍軍費經驗比例，這其中至少一半的錢將落入軍工複合體之手。

在具體的軍費比例上，173億美元用於運營和維護（包括營運資金）；1745億美元用於軍事人員；1,613億美元用於軍購；1,386億美元用於研發；305億美元用於核能活動；165 億美元用於軍事建設和家庭住房。即便美元在2021年遭遇到了史無前例的通貨膨脹，在折算通脹以後，美國的軍費依然比往年要高出了2%左右。

所以說，對於美國的軍火商們而言，數百億的彈藥採購只是標誌着一個動盪時代的開始，隨着美國及其盟友進入「大國競爭」的焦慮時代，以美國為首的全北約集團，每年新增的接近千億美元的軍費才是美國軍火商真正的狂歡。

2022年6月18日，烏克蘭士兵在烏克蘭東部頓涅茨克地區使用美國提供的 M777 榴彈砲向俄羅斯陣地開火。（AP）

軍費綁架了美國？

對於美國的軍工企業來講，今年是一個「豐收年」。要知道，在2020財年，美國對外的軍售總額為1,750億美元，而由於國際局勢的變化，就在2021年，美國對外國政府的軍售額卻下降了21%，為1,380億美元。隨着美國政府正不斷批准新的軍事研發項目，從大趨勢上說，美國的軍火商必然渴求着新的訂單來源。

雖然我們還不能就此立論，「軍工企業綁架了美國政府，為了掙軍火錢而刺激俄烏爆發衝突」——這樣的結論顯然是低估了美國的國家意志；但與其說軍工複合體主導了美國，不如說軍工複合體只不過是美國國家意志的一種延伸。相對於23萬億美元的GDP，每年6萬億美元的聯邦財政支出而言，美國軍火商今年即便藉着俄烏衝突的「東風」，盈利超過接近千億美元，其營收佔比也僅僅達到了美國一年GDP的0.5%；我們要知道，作為一個霸權主義國家，美軍的軍費更接近某種稅收徵收成本，而不是維繫國家生存必要的安保費用。

當下俄烏衝突在世界舞台上已經變得有些邊緣化，北約也僅僅需要面對一個常規戰爭中損兵折將的俄羅斯，甚至在俄烏衝突中，軍事問題正逐漸走向次要地位——俄烏衝突對於全球經濟帶來的影響，遠遠大於歐洲直接面對的戰爭損失。在這樣的情況下，美國軍火公司的「豐收」，只不過是美國維繫全球霸權的一點額外的開支。換句話說，即便沒有美國軍火公司的鼓動，美國的執政團體也有意願，去挑動一起熱點地區的戰爭，以維繫美國自身的優勢。

但這並不代表着美國的軍火企業沒有「趁火打劫」。雖然從數學上說，國防產業GDP佔比只有美國總產業的「九牛一毛」，但軍火商的政治地位和其他產業卻不可同日而語。和美國政府長期宣傳的「自由市場」截然相反，美國的軍工企業完全改變了傳統自由企業制度模式，軍工企業幾乎完全依賴美國政府的國防採購，除非進行出口貿易——五角大樓，幾乎是這7家公司唯一的客戶。

波音銷售多款炸彈及導彈。該公司2021年軍品訂單佔比超過五成。（波音公司網頁）

美國的防務公司營收，均高度依賴軍品訂單：即便是以「波音」系列客機著稱的波音公司，其2021年軍品訂單佔比也超過50%。考慮到2022年全球最大的航空訂單——中國採購140架民航客機的訂單，一舉被空中巴士（Airbus）斬獲，波音公司在2022年度只會更加依賴軍用訂單。

在美國「去工業化」的大趨勢下，美國軍事工業提供了大量的工作崗位，包括工程師、技術員和產業工人，還是其所在地的主要稅收來源，並提供了大量的就業。這讓每一個州內有軍工複合體的參眾議員，都會天然的成為「戰爭販子」，和州內的軍火公司達成一致——而這種一致，甚至往往不需要政治獻金。

當下，全球經濟局勢動盪，在矽谷等令人羨煞的傳統大企業也紛紛裁員的今天，美國的軍火商們依舊賺得盆滿缽滿，確實體現了目前國際秩序的不公。可以預見的是，即便俄烏戰場在2023年走向偃旗息鼓，但美國的國會議員和軍工企業們依然會沆瀣一氣，藉着熱戰的「東風」，藉着太平洋西岸崛起的強大力量渲染新的焦慮，以創造新的營收。不過在上一場冷戰結束30年後的今天，壓在這些年多少有些心猿意馬的美國軍火公司肩上的，除了龐大的訂單，更多了幾分「不可落於人後」的重擔。

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