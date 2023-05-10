酒商欠債遭斬斷雙掌後丟醫院急救　曝台灣江湖2規矩：下次剁腳

台灣南投縣埔里鎮一名40多歲柯姓男子6日遭人砍斷雙掌後，人被丟包至醫院急診室，斷掌則被丟入橋下，已遭大水沖走，如今面臨終生殘廢。台灣警方循線拘提逮捕8名嫌犯移送法辦，全數遭法院裁定收押禁見。地方傳言，這宗斷掌案起因，疑似是柯姓男子親弟和台灣中部某重量級海線大哥，有債務和感情糾紛，他為弟弟出面談判卻疑似被逮到偷帶槍枝，因此慘被報仇。



據柯姓男子族中長輩表示，被害的柯姓男子過去雖有黑社會背景，近幾年從事酒類買賣，行事低調，平時為人客氣。

綜合台媒報道，柯男的親弟疑似在外地積欠台中海線黑社會新台幣上千萬元債務，卻躲債失聯，而柯男的經濟狀況還不錯，因此債主找上門，他雖代為償還部分債務，但後續的金額實在太龐大，代為出面談判，卻被發現疑似偷帶槍枝，遭嗆沒有誠意，最後慘遭報復。

案發後，台灣警方介入調查，嫌犯掌握被害人柯男行蹤，並進行跟監攔車，顯示為預謀犯案，而作案凶器也非一般家用菜刀，而是餐廳或肉販用來剁豬腳、大骨的剁刀，凶嫌在埔里鎮福興里山區行凶後，便隨意將剁刀丟棄在附近草叢內，目前凶器已被尋獲。

南投地檢主任檢察官李俊毅表示，法院均裁定羈押禁見，專案小組將持續追查，必要事證釐清犯案動機。

對於兇嫌為何選擇剁掉被害人雙掌，台灣知名法醫高大成分析，江湖上此舉代表對方不是想要柯男的命，只是要他還錢，警告意味較濃，而且剁手代表對方地位不高，動手後不擔心對方報復，留他一命讓他還錢；另一種可能是，手偷人家東西，或欠債不還，剁手之後要拿出祖產來賠，也可能警告再不還的話，下次可能就是剁腳。

高大成是台灣知名法醫。（ETtoday）

「應該早就知道了，而且還好蠻厲害的，還給他止血，聽說有止血，不然血流如注真的，還丟包醫院前，想說不能死，不然死了恐怕事情大條了。」高大成說道。

此外，高大成進一步補充，以疼痛指數12度來看，婦女生產疼痛指數約10、11度，剁手約8、9度非常痛。至於被剁的斷掌，「一般8小時可以接回，不過若超過12小時或1天，因手掌血管已萎縮且神經已壞死，接回已非常困難」。

這宗斷掌案震驚台灣社會，也牽扯出幫派角頭的恩恩怨怨，嫌犯犯案動機，台灣檢警持續追查。