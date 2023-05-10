台中捷運｜外籍傷者還原事發經過：目睹吊臂掉落　列車仍直接撞上

台中市南屯區的興富發大樓建案，5月10日中午發生工安意外，吊車吊臂掉落插入行進中的中捷車廂，釀1死8傷。台媒《聯合報》採訪當時捷運上的林姓乘客，他心有餘悸回憶，事發當時他就在第一節車廂，「我很清楚看到(吊臂)卡在軌道上，列車直接撞上去……」列車拖行一段時間後，才慢慢停下來。



台媒《ETtoday東森新聞雲》採訪一名加拿大籍傷者，他還原事發現場語帶憤怒表示，不管是什麼原因，事發前列車還是停止的，不知道為什麼吊臂掉落後，列車卻還是啟動，「我不知道這是為什麼？」



加拿大籍傷者還原現場經過。(翻攝ETtoday東森新聞雲)

《ETtoday東森新聞雲》報道，該加拿大籍乘客指出，事發當時列車還停在月台上，門本來也還是打開的，接著聽見一聲巨響之後，就看見吊臂掉落，還揚起粉塵，而當下所有人都發出驚呼。

但此時列車的門卻開始關上，一旁站務人員見狀立刻大喊不要開車，另外一名女子也對著手中對講機大喊，但列車卻還是照常發動，接著就撞上了吊臂造成意外發生。

+ 5

另名林姓乘客受訪說，他剛進入列車，列車關門剛起步加速發車，但因為吊臂已經擋在軌道中間，他聽到行進中司機有察覺並通報行控中心，但列車無法立即停駛。

據悉，台中捷運綠線全車採全自動無人駕駛，透過行控中心主控，由自動列車控制技術，搭配通訊式列車控制系統，確保行駛安全。

《聯合報》報道，林姓乘客說，「我很清楚看到(吊臂)卡在軌道上，我在最前面車廂，列車直接撞上去……」列車拖行一段時間後，慢慢停下來，他看到1名外籍人士、2名小朋友頭部受傷流血，沒有看到乘客拋出車廂。

台中捷運人員疏散過程約3至5分鐘，林姓乘客說，因為有乘客受傷，所以動作比較慢一點，但現場都有熱心的乘客與民眾互相協助。

台中市都市發展局長李正偉表示，疑似在施工過程中吊臂掉落，先撞到屋頂再插入車廂內，勒令業者停工，依據建築法第63條開罰6000元（新台幣，下同）到最高9萬元，初步先罰監工等3人各9萬，共27萬，須待檢察官再做後續調查，再針對調查結果處罰。

台中市長盧秀燕到場瞭解狀況，她表示，目前市政府站到九張犁站路段停駛，第一時間以救人優先，後續針對中捷營運損失，經調查後會向建商公司求償，針對公安責任危害也會重罰。