台中捷運列車遭施工吊臂壓中　1死8傷　現場畫面曝光

台灣台中市南屯區有建築地盤吊臂倒塌，壓到旁邊的台中捷運車廂，1死8傷。



今日（10日）中午12時29分，台中市南屯區文心南五路、文心路口一處地盤，接近台中捷運豐樂公園站，發生吊車吊臂倒塌意外，吊臂直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，砸穿正在行駛中的捷運列車。

現場為興富發建設的地盤，現場工地無人受傷。本次意外有9人受傷送院，其中1名女乘客疑因吊臂打破車門而掉出車廂，壓在車底下，獲救時頭部與腹部有明顯傷口，經搶救後不治。

台中市長盧秀燕到場瞭解狀況，她表示，目前市政府站到九張犁站路段停駛，第一時間以救人優先，後續針對中捷營運損失，經調查後會向建商公司求償，針對公安責任危害也會重罰。

+ 4

台中捷運公司調整營運路線，北屯總站至市政府站及九張犁站至高鐵台中站局部運轉，目前全力搶修。車廂上的乘客，由列車上的工作人員引導下車，自軌道回到車站。

台中市都市發展局長李正偉表示，疑似在施工過程中吊臂掉落，先撞到屋頂再插入車廂內，勒令業者停工，依據建築法第63條開罰6000元（新台幣，下同）到最高9萬元，初步先罰監工等3人各9萬，共27萬，須待檢察官再做後續調查，再針對調查結果處罰。

本次工業意外發生地，是最近引發熱議的建築物。從圖片可見，建築物外牆站立6隻金鳥雕塑。此前，有人懷疑是用來擋煞，也有人擔心建築會讓房價下跌。有中介表示，該建築物為捷運旁邊的房產，附近生活配套完善。