蔡英文出席APEC？台外長坦言「難度極高無比」

月前美國21名眾議員聯名致函美國國務卿布林肯（Antony Blinken），籲邀請台灣總統蔡英文出席今年在美國舊金山舉辦的APEC領袖會議。台外交部長吳釗燮10日坦言，「這個事情難度極高無比」，因為APEC以共識為主，「要沒有任何反對的狀況之下，台灣會員代表才能夠是蔡英文」。



今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，重頭戲經濟領袖會議將於11月在加州舊金山登場，蔡英文總統能否出席備受關注。美國國務院主責官員莫瑞（Matt Murray）二月時表示，美國視台灣為APEC正式成員，地位與其他會員相同，會確保包含「中華台北」在內所有經濟體能充分參與。

民進黨立委劉世芳5月10日借質詢機會，試問吳釗燮外交部如何評估蔡英文出席APEC的可能性。吳釗燮回應表示，「必須坦誠說明，大家對這是有期待的，可是我們也必須顧慮到現實」。吳釗燮說明，APEC很多事情透過共識決進行，「這個事情難度是極高無比」。

台灣內部有期待蔡英文出席APEC，外交部長吳釗燮首度對外坦言，「這個事情難度極高無比」。（Reuters）

劉世芳追問，爭取過程中，台灣首要需和美方磋商，到底可能性高還是不高？會員國裡面唯一會反對的應該只有中國。

對此，吳釗燮答稱，的確美國是最重要的關鍵，這次APEC美國是主場，如果美國有這種方向的思考，會有些可能性。但除了美國，所有會員國的態度都非常重要，而且佔一樣比例。「在這種狀況之下，難度極高無比。」APEC以共識為主，意即有一票反對就無法，「要沒有任何人反對的狀況之下，我們會員代表才能夠是蔡英文」。

吳釗燮強調，只要是為了國家外交，外交部都會竭盡所能地推動。但這個事情，即使我們要推動，也面臨很多的困難。