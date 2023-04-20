蔡英文或首次出席APEC領袖會議？台外長：將與他國討論做最好安排

台灣是亞太經濟合作會議（APEC）成員，過往，台灣都會另派「領袖代表」出席會議，如親民黨主席宋楚瑜、台積電創辦人張忠謀等人，不過今年情況或許有變。11月的APEC領袖會議將由美國主辦，日前，21名美國眾議員致函國務卿布林肯，呼籲美方邀請台灣總統蔡英文出席。對此，台灣外長吳釗燮周四（20日）表示，台灣參加APEC有長遠做法，將與他國討論做最好安排。



今年APEC領袖會議將於11月12日當周在加州三藩市登場，周二（18日），古登（Lance Gooden）等21名共和黨籍眾議員聯署致函布林肯稱，台灣對區域有重要經濟、文化與科技貢獻，應獲得與其他APEC會員國同等的公平待遇，而將蔡英文納入2023年APEC峰會合乎美國現行法律，可進一步強化美台夥伴關係。

信函又警告，若因中共因素，繼續拒讓台灣充分參與APEC，恐向外界傳遞錯誤訊號，如同美國進行雙邊關係還需請求中方許可。

吳釗燮對此回應稱，台灣參加APEC有長遠做法，參與多年且方式都非常活躍，關於本次參與領袖會議方式，會跟其他國家討論，做最好的安排。

出席2018年巴布亞紐幾內亞峰會期間，張忠謀與美國代表、時任副總統彭斯（Mike Pence）在場邊會談，被指是台灣進入APEC以來，台美雙邊最高層級的會談。

自1991年以「中華台北」（Chinese Taipei）名義加入AEPC以來，台灣歷任總統皆未曾親自參與領袖會議。在蔡英文在任這7年期間，首兩年領袖會議由宋楚瑜擔任代表，2018年起則改派張忠謀出席。