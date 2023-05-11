鴻海首季獲利季減68%、年減56%　創金融海嘯以來同期次低

鴻海5月11日公布今年首季財報，儘管毛利率和營益率雙雙提升，但淨利率下滑，單季稅後獲利新台幣128.25億元（約合32.7億港元），創下2008年金融海嘯以來同期次低，僅高於2020年首季。每股盈餘表現則季減68%，比去年同期大幅下滑56%，每股基本純益0.93元。鴻海指出，營收表現主要受到業外影響。



根據鴻海公布第1季財報，單季合併營收新台幣1兆4624.37億元（約3728億港元），創歷史同期新高，較去年第4季新台幣1兆9630.28億元（約5004億港元）減少26%，比去年同期增加4%。鴻海第1季合併毛利率6.04%，較去年第4季5.66%增加0.38%，比去年同期6.02%微增0.02%。

在其他數據表現方面，財報顯示，鴻海單季每股盈餘（EPS）0.93元，季減67.7%、年減56.13%；毛利率6.04%，季增0.38%，年增0.02%；營益率2.77%，季增0.52%，年增0.17%；淨利率0.88%，季減1.16%、年減1.22%。

2021年10月，鴻海董事長劉揚偉（左）、創辦人郭台銘（中）及裕隆集團董事長嚴陳莉蓮（右）共同主持「鴻海科技日」。（鴻海提供）

觀察鴻海4大產品線營收比重，第1季消費智能產品佔鴻海整體業績比重56%，雲端網路產品佔比22%，電腦終端產品佔比17%，元件和其他產品佔比5%。

全年來看，鴻海預期消費智能產品將比去年微幅衰退，同時下調雲端網路產品的成長展望，改為與去年持平，電腦終端產品與元件及其他產品方面，則維持原先看法，會較去年小幅成長，2023全年營運與2022相比呈現持平。

對於第1季業績預估較去年第4季下滑，力拚與去年同期持平，鴻海表示「結果符合預期」，至於電腦終端產品及元件和其他產品估明顯季減、較去年同期小幅下滑，鴻海解釋主要是客戶拉貨動能保守，結果均符合預期。