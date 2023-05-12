「魔獸」侯活與賴清德拍片稱台為國家　遭大陸網民怒轟台獨後道歉

8次入選NBA最佳陣容、外號「魔獸」的美國男子籃球運動員侯活（Dwight Howard，內地譯名霍華德），去年11月8日宣布加盟台灣T1聯盟桃園雲豹隊，一舉一動備受關注。近日，台灣中華文化總會舉辦「來去總統府住一晚」體驗活動，侯活獲邀請與副總統賴清德擔任宣傳大使。在宣傳影片中，侯活與賴清德同框，並稱台灣為「國家」，結果傳到中國大陸後引起大陸網民強烈不滿，怒轟他是台獨，並要求道歉。周五（15日），侯活回應事件，表示其本意不是想傷害他人，他為傷害到任何人道歉，並稱「尊重所有中國人與台灣人」。



在周三（10日）發布的影片中，侯活與賴清德共同為活動宣傳，邀請世界各地遊客體驗多元、好客、熱情的台灣。期間，侯活提到，自從自己來到台灣，就對這個「國家」有全新的認識。他又與賴清德一唱一和，興奮地詢問對方，「真的可以住在『總統府』嗎？我自己甚至都不確定這在我的國家是否合法」。賴清德則笑著回應，「這就是為什麼我們說台灣是自由的國家」。

賴清德事後表示，侯活稱他18歲時就與家人在台灣度過非常快樂的時光，這也是他決定再回到台灣的原因。而在影片拍攝的空檔，侯活也問賴清德是否敢吃「雞心」，賴笑稱自己雞心、豬心都敢吃；侯活又分享自己最愛雞屁股，但臭豆腐則是敬謝不敏。

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由於侯活稱台灣為國家，加上賴清德曾稱自己是「務實台獨工作者」，故影片曝光後，隨即引起大陸網民不滿。周四（11日）晚，「霍華德台獨」一詞更登上微博熱搜冠軍，閱讀量超過1.2億。

有網民直批侯活自從去台灣打球開始，就已經是毫無底線，「一步一步把自己作死」，並要求侯活出來道歉。也有人認為不需要道歉，直接封殺就行了，「別想著兩邊都撈錢」、「只要錢給夠，讓他說加利福利亞屬於中國都行」。

至周五，侯活到宜蘭一間小學參加活動時回應事件。他表示，自己拍片的本意並不想傷害任何人，他為事件道歉，並解釋當他說到「country」一詞時，指的不一定是「國家」，因從一個地方來到另一個地方，也會稱其「country」，這是他們說話的方式，可能造成溝通誤會。

侯活又表示，自己不是政治家，不想涉入任何政治話題，也擁有言論自由；他曾到中國許多地方旅行，也很享受現在在台灣的日子，自己尊重所有中國人與台灣人。

侯活曾8次NBA最佳陣容。（Getty Images）

侯活場上主打中鋒位置，曾效力魔術、湖人、火箭等NBA球隊，生涯已入選8次NBA全明星賽、8次NBA最佳陣容和3次NBA年度最佳防守球員等殊榮。2022年11月8日，侯活加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，月薪超過20萬美元（約157萬港元）。

而賴清德在2023年4月12日獲正式提名，代表民進黨角逐2024年總統選舉。2017年9月26日，時任行政院院長的他在立法院公開答詢時自稱「主張台灣獨立的政治工作者」，成為首位在任期內於立法院公開主張台灣獨立的行政院院長。