大陸以涉嫌分裂國家罪批捕台男楊智淵　曾指其從事台獨分裂活動

去年8月，大陸以「涉嫌分裂國家罪」拘捕33歲台灣男子楊智淵。據最高檢今日（25日）消息，該案由浙江省溫州市國家安全局偵查終結，移送溫州市檢察院審查起訴。日前，溫州市檢察院以涉嫌分裂國家罪對楊智淵批准逮捕。該案件正在進一步辦理中。楊智淵是以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標的「台灣民族黨」創辦人之一。



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去年8月，時任美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）訪台後，大陸隨即於8月3日宣布，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全的疑犯楊智淵實施刑事拘傳審查。

同年8月4日，浙江省溫州市國家安全局以涉嫌分裂國家犯罪、煽動分裂國家犯罪，將楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。

央視去年報道稱，楊智淵長期受「台獨」思想毒害。2006年，楊就讀中學期間即開始從事「台獨」分裂活動。2008年，楊在「野草莓學運」中表現活躍，被台灣民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，成為「台獨」勢力重要成員。2011年，楊參與組建「台灣民族黨」，積極策劃實施一系列「台獨」分裂活動，妄圖推動所謂「公投建國」。

報道稱，2019年，楊出任「台灣民族黨」副主席代理主席黨務後，變本加厲，高調推行「急獨」路線，大肆鼓譟「台獨」立場。同年，楊應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區立法委員，並在選舉中大肆宣揚「謀獨拒統」，極力煽動兩岸對立。香港「修例風波」期間，楊高調串聯分裂勢力為「港獨」站台，鼓動「多獨合流」，公然挑釁國家主權和領土完整。

楊智淵曾代表一邊一國行動黨參選新北市永和區立法委員。（楊智淵Facebook）

根據大陸刑法第103條規定：組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

煽動分裂國家、破壞國家統一的，處五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；首要分子或者罪行重大的，處五年以上有期徒刑。