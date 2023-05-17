游錫堃訪華府：台灣非中共終極目標　東升西降、成為世界帝國才是

台灣立法院長游錫堃周二（16日）在華府智庫發表演說時表示，台灣並非中共終極目標，東升西降、成為世界帝國才是，台灣只是北京前進的踏腳石，而保護台灣便是保護歐美。



游錫堃率領台灣3政黨代表訪問華府，包括民進黨立委陳亭妃、民眾黨團總召邱臣遠及時代力量黨團總召邱顯智。周二，他到哈德遜研究所（Hudson Institute，又譯：哈得孫研究所）發表演說，稱訪團之所以選在台灣各黨積極辦理來屆總統暨立委黨內初選之際訪美，是因為相信唯有在此才能反映台灣人民對美國的敬意與感謝。

游錫堃表示，去年底，美國通過2023年度國防授權法（NDAA），同意5年提供台灣100億美元（約780億港元）軍援。近期，拜登政府亦可能動用「總統撥款權」，無償提供價值5億美元（約39億港元）武器給台灣。

游錫堃到哈德遜研究所發表演說。（聯合報）

談到中共時，游錫堃表示，台灣不是中共終極目的，北京的目標是東升西降，是歐美、全球，是要成為世界帝國，台灣只是其前進時的踏腳石而已。他又認為，中共承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想 ，故在其眼中，全世界都是其「天下」。因此，在這脈絡下，保護台灣便是保護歐美；確保台灣安全，便是確保全球公共利益。

對於一旦台灣發生戰事，對台灣的抵禦能力是否有信心，游錫堃以日本1895年接收台灣花近6個月才平定為例，指台灣抵禦的基因很強，加上另有海峽天險，以及美國售台武器及人民防衛意志，故他對台灣的抵禦方面很有信心。然而，他認為，台灣的力量還不夠，仍須美、歐、日、韓等所有民主國家共同幫助。他也強調，自己是和平主義者，不希望有戰爭。

周一（15日），訪團與美國眾議院中國問題特別委員會成員會晤，談論台美經濟與安全連結，其中包括民主黨籍眾議員莫爾頓（Seth Moulton），後者日前因提及「炸毀台積電」說法而引起爭議。游錫堃表示，他與議員有討論此事，對方說法是他發言有前後文，但報道只擷取其中一兩句話，才造成誤會。游又稱，若美國真的有這種倡議，是不好、愚蠢的。