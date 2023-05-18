2024台灣大選｜紐時指侯友宜欲走中間路線　學者：與韓國瑜成對比

國民黨的台灣總統參選人選塵埃落定，周三（17日）宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選。在接受徵召後，侯友宜以「兵凶戰危」形容台灣所面臨的國際情勢，認為須大破大立，再次政黨輪替。美國《紐約時報》報道指，台海緊張之際，國民黨與北京往來有時成為包袱，故徵召欲在兩岸議題走中間路線的侯友宜參選，以爭取對北京懷有戒心的選民支持。



報道指出，國民黨連續兩次總統大選失利，關鍵因素是主張兩岸加強交流；在北京步步進逼以致選民憂心時，國民黨將重掌政權的希望託付一位警界出身、受選民歡迎、在兩岸議題上猶如白紙一張的地方首長。一旦侯友宜勝選，兩岸或重啟官方溝通管道、降低軍事緊張情勢，繼而減輕台灣加強與華府往來的壓力。

近年，台灣民眾對北京漸失好感，國民黨因帶有親中色彩而陷入困境，香港問題以及解放軍台海軍演使取得平衡更加棘手。而侯友宜在如何處理兩岸及台美關係等重要地緣政治議題上著墨甚少，卻曾表態反對台獨及一國兩制，報道分析，如此能在兩岸議題上避開兩個極端，留下大量可能論述。

侯友宜以「兵凶戰危」形容台灣所面臨的國際情勢。（聯合報）

周三下午，侯友宜在國民黨中常會發表談話，大喊3次「讓政黨輪替」，並表示要帶給人民希望，「守護中華民國，愛台、澎、金、馬是我這一生唯一的信念，永不改變」。他又提到，現階段的台灣國際形勢兵凶戰危、台灣衝突對立百廢待舉、年輕人看不到未來，「我們必須大破大立，再次讓政黨輪替！再次讓政黨輪替！再次讓政黨輪替」，「我們要展現破斧沉舟的決心！」

有別於國民黨許多高層，接受徵召後，侯友宜是以國語、台語交替使用方式發表談話。報道提到，這反映重視在地文化。台灣中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪認為，侯友宜諱莫如深，或有助吸引中間選民，與上屆大選代表國民黨參選總統失利的韓國瑜形成對比。