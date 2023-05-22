台網紅直播賣「香港黃大仙發財金」遭爆是假貨　廟方：未賣該產品

台灣直播主「晚安小雞」以靈異探險主題吸引不少粉絲，也時常稱與台灣宮廟合作販賣能開運的產品。日前有台灣網民爆料，他跟「晚安小雞」購買限量888張的「香港黃大仙兔年發財金」，一張價格388元（新台幣，下同，約99元港幣）後他求證香港嗇色園黃大仙祠，廟方竟稱無販售該產品，該網民抱怨，「所以我花錢買到一張塑膠紙？」



台媒《ETtoday新聞雲》報道，有網民在臉書「靠北直播主」發文，「晚安小雞」在直播中表示，透過關係搶到888張兔年發財金，限量販售，不斷強調「保證正版黃大仙出產的錢母，絕非仿冒」，該發財金上面印有「港幣一仟萬發財錢」等字樣，一張售價新台幣388元，3張則是1160元，他更稱「招財錢母都有過爐(香爐)，這個很靈驗，非常靈驗」。

「晚安小雞」直播時更貼心提醒大家說，網絡上有很多仿冒品，「要認清浮水印」，更透露自己也留了三張發財金，「一張放皮夾，一張放存摺，一張放家裡的財位，我也是很信這個」。

不過，該網民隨後自己傳訊息到「香港嗇色園黃大仙祠」FB專頁，想證實商品是否為真，「香港黃大仙廟回覆我，沒有售賣這個商品，所以我388元買到一張塑膠紙？」

對於網民質疑，「晚安小雞」則在FB發文稱，「嗇色園是黃大仙廟旗下之一的機構，他們沒出，並不代表黃大仙廟其他機構沒有授權發行！去年我也有賣就沒任何問題，為何今年賣就有問題？是不是今年我變得比較帥？」

據了解，早在2022年，「晚安小雞」就曾販售虎年發財金。「香港嗇色園黃大仙祠」就曾發聲明稱，收到一些善信查詢一件名為「黃大仙招財錢母」的物件在網上售賣，亦有一位台灣直播主「晚安X雞」在直播中發售，並聲稱是出自香港黃大仙廟的限量正版錢母。

本園在此作出嚴正聲明，此物件並非出自本園黃大仙祠，本園亦從未製作或派發任何所謂的招財錢母。

發財金疑似來自廣州黃大仙祠

抖音帳號「nameless.home」則指出，「晚安小雞」販售的錢母，與2022年別間寺廟販售的虎年發財金，價格也一樣，使影片也都相同，而且其中一支影片的廟宇根本不在香港，是在廣州，據了解，廣州亦有黃大仙祠。令網民更加疑惑的是，「晚安小雞」稱香港店鋪給的授權聲明書，日期的地方卻是用「中華民國」紀年。