廣東女遭醉漢猥褻毆打致耳聾　送院檢查始知懷孕　訴賠償道歉遭拒

綜合內媒報道，近日，廣東珠海有孕婦在酒店時遭遇陌生男子猥褻毆打致重度耳聾，目前事故具體情況正在進一步調查中。



當事人曹女士自述，5月5日，在酒店等男友時，一醉酒男子上前對她進行辱罵、猥褻、毆打。曹女士男友稱，該男向女友借煙，女友未給，男子隨後開始辱罵。女友走出酒店報警，該醉酒男上前進行猥褻，並多次推搡、毆打。

曹女士指，事發後，她到醫院檢查，發現自己已經懷孕，左耳被毆打致中重度神經性耳聾，「現在一邊耳朵完全聽不見了，醫生說耳朵和胎兒只能二選一，治耳朵也不一定能治好」。而醉酒男沒有道歉，沒有賠償，醫藥費亦為自己墊付，警方初步認定為互毆，需雙方協商解決，提出由打人者賠償1萬元人民幣，但打人者表示「拿不出錢」。

5月6日，曹女士再次到當地派出所協助處理此事。曹女士指，警方依然認定為互毆，這讓她覺得「很委屈」。曹女士的男友陳先生亦表示，現在距離女友被打已過去半個月左右，案件依然未有任何進展，沒有得到打人者的道歉和賠償。

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5月21日，當地警方發布警情通報稱，經調查，2023年5月5日7時許，嫌疑人謝某某（男，57歲） 酒後在珠海市金灣區三灶鎮某酒店毆打曹某某（女，28歲） ，公安機關當日已將雙方帶回派出所調查取證。案發後，曹某娟經醫院診斷已懷孕，其被毆打致左耳損傷，需專業機構做進一步傷情鑑定。目前，公安機關已依法立案偵查，嫌疑人謝某某已被刑事拘留。