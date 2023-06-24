疫情爆發都不知！老婦等10年終於喜獲電視：終於知道外面發生什麼

台灣苗栗縣三義鄉83歲獨居彭姓老婦因家中電視10年前遭雷擊損壞，且鮮少外出，多年來對外界資訊幾乎都不知悉，3年前全球爆發新冠肺炎疫情，她也一無所知，後來經護理師定期訪視解說才得知。



台灣大千慈善事業基金會董事長徐千剛知道情況後，特別在端午節前夕買了新電視送給老人家，也圓了她的心願。彭姓老婦則開心表示，「我已10年沒看電視了，現在有新的電視可看，終於能知道外面發生的事情了。」



台媒《聯合報》報道，彭姓老婦自電視遭雷擊故障後，加上很少出門，從此對外界資訊知之有限，心裡也很希望能將壞掉的電視修好。

彭姓老婦得道電視，非常開心。(翻攝聯合報)

據了解，彭姓老婦去年多次跌倒，導致下肢行動不便，加上長年未看電視，對現今時事完全不了解，這幾年新冠疫情變化及政策宣導也是靠護理師定期訪視解說才得以，彭姓老婦一直希望能修好壞掉的電視，除了想重新與外界及社會連結，也希望電視能讓她有個陪伴的感覺。

徐千剛得知後指示基金會人員協助購買新電視，連絡廠商到府安裝，並親自帶著生活補給品到老婦家中探視，老人家按下遙控器開關打開電視時，高興地握著徐千剛的手直呼謝謝，感覺冷清的家終於有熱鬧的氣氛。

根據台灣行政院主計總處最新統計，全台高齡獨居住宅數有57萬多戶，與10年前相比，增幅將近100％；值得注意的是，女性獨居老人已經高達2.5萬人，又因為女性平均壽命比男性高出5至6歲，致使女性老人「獨居」情形明顯高於男性。

據統計，台灣22縣市中，獨居比率前5高依次為台東（每4人中有1人）、花蓮（每4.5人中有1人）、澎湖（每5人中有1人）、及基隆、雲林（皆為每5.5人中有1人）。

值得一提的是，台灣獨居戶攀升，除了不可避免的少子化因素外，更多的是有愈來愈多長輩「自願」獨居。