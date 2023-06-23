北京大學舉牌倡「擁抱多黨制度」　作家張生傳遭帶走

周四（22日），網傳有人在北京大學校園內舉牌倡議「廢黜一黨極權，擁抱多黨制度」，隨後被保安帶走。據了解，事主身份疑為自稱中國作家的張生，其在網上發表17萬餘字宣揚他的民主理念。



Twitter帳號「李老師不是你老師」周四下午發布一則突發消息，指北京大學有人在家園食堂門口舉牌，隨後被保安帶走。照片顯示，身穿卡其色長袍的事主舉著寫有「罷黜一黨極權 擁抱多黨制度 Youtube∕Twitter HOBBIE SEMTEM」的牌子，地上還擺著一張「民主革命始動＃風雷＃NOW革命」的牌子，引發圍觀。

隨後，該帳號再發帖稱，根據牌子上的Twitter、Youtube帳號「HOBBIE SEMTEM」，抗議者應為名叫張生的男子，其註為中國作家。

據了解，張生本月1日開通Twitter、Youtube帳號，開始上傳影片等內容。他還在Google雲端分享3篇、總計17萬餘字的長文，宣布「中國的民主革命開始了」，呼籲網民閱讀他的作品。

張生自稱為作家。（Twitter）

張生從多方面剖析了一黨下的中國，並列舉了六四事件以及台灣、韓國等地的民主運動，主張中國要進行和平非暴力的民主進步愛國運動，「一個文明，歷經原始社會與奴隸社會，甫一脫離封建社會的漫長苦海，一番嘗盡半殖民半封建的無恥屈尊，剛未站穩便又悶頭撞上一黨專權。那許多許多、太多太多，整個民族從來沒有真正擺脫過。中華歷史如若終能獲得這從未有過的自由與民主，未來會是怎樣？一切盡可拭目以待。」