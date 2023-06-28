台灣總統府美女發言人遭爆偷情保鑣人夫　鹹濕對話曝光　請辭獲准

有台媒報道，台總統府有「美女發言人」之稱的Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）去年競選花蓮縣長期間，與小6歲的貼身已婚李姓保鑣陷入不倫戀，遭保鑣妻子告上法院求償百萬新台幣。



台總統府今日（28日）表示，為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas稍早已向總統蔡英文請辭總統府發言人一職，蔡英文已批准。



台媒《鏡週刊》今天報道，Kolas和李姓保鑣還計劃生孩子並取名為「Lucy」，李妻驚見兩人露骨對話後憤而提告，花蓮地方法院日前受理這宗侵害配偶權官司。

知情人士爆料，李男替Kolas取了特別暱稱「聖母峰」，經常以「妳是我的聖母峰」示愛，還曾對她說，「我好像一直在爬聖母峰，怕怎麼死都不知道」。對於這番比喻，Kolas開玩笑說，「裝備不夠無法攻頂」，李男則說自己喜歡挑戰，「聖母峰已被佔領」。

報道也揭露兩人對話截圖，男方曾稱「我想要我們的Lucy」，女方稱「我的MC（月經）來了，Lucy沒有了」並表示心情差。

報道指，Kolas會在排卵期回花蓮與李男「拚做人」，男方曾回應「提早來了，我會一直努力」，女方則說，「如果下次還是28天，那就會是1/15-17」，男方說「我只想要妳有Lucy」，女方則說，「我一度放棄了，但我都願意這樣跟你做，我們都要冷靜去面對這個問題」，對於男方說「希望妳還愛著我」，女方說「我是」。

台媒《TVBS新聞網》報道指，查詢Kolas當時競選花蓮縣長時的照片，李男曾貼心替Kolas撐傘。（謝主羚FB）

台媒《TVBS新聞網》報道指，查詢Kolas當時競選花蓮縣長時的照片，李男曾貼心替Kolas撐傘。

Kolas：從未有踰矩或親密的行為

Kolas今天回應稱，自己並不知道李男婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為，與該名保鑣已沒聯繫。

Kolas又稱，周刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大。她又要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清。

李姓保鑣今日也在FB上發聲明，向Kolas道歉，強調雙方未有任何親密行為。李男指出，首先他要向家人們道歉，「因為我們夫妻多年生活不睦，造成許多人的傷害，也要謝謝Kolas在我低潮求助的過程中協助我，避免遺憾的發生」。

李男表示，「我要對Kolas說抱歉，因為我長年跟另外一半的摩擦，讓我隨時處於情緒崩潰的狀態。我的太太同意要離婚，卻反反覆覆，這狀況我並沒有讓Kolas知道，才釀成今天的風波。我對Kolas的期待與想像，僅只於對話，感謝她的包容，我們從未有過任何親密行為，並未如周刊所述。謝謝Kolas陪我走這一段，讓我不至於離開這個世界。在此本人深感抱歉，也再次向無辜受傷害的人致歉。」

Kolas曾表示，她的名字用漢字很難完整發音，使用羅馬拼音才能清楚發音，故堅持使用羅馬拼音表達名字。（資料圖片）

根據資料，民進黨籍的Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今年49歲，為台灣阿美族人，取得東海大學社會學碩士學位後進入媒體圈，曾任記者、原住民族電視台主播等，也曾任桃園市政府原住民族行政局長。2020年5月任台總統府發言人，2022年接受民進黨徵召投入年底花蓮縣縣長選舉，但未能勝選，2023年1月回任總統府發言人。

Kolas曾表示，她的名字用漢字很難完整發音，使用羅馬拼音才能清楚發音，故堅持使用羅馬拼音表達名字。