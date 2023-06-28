漢光演習首度在桃園機場操演　台退將建議戰機部隊進駐以提前部署

台灣漢光39號演習將於7月24日至28日舉行，台軍證實今年將首度於民用的桃園國際機場進行反空機降操演，7月26日擬發布為期1小時禁航通報。有學者指出，俄烏戰爭經驗顯見機場為攻防首要的重要設施，部隊可藉演習熟悉機場設施配置。而解放軍若攻台，勢必企圖掌控桃園機場進行後續兵力投放，故可考慮在機場派駐戰機，強化空防。



在俄烏戰爭中，俄軍企圖利用空降兵等兵力，奪取烏克蘭首都基輔西北方的安托諾夫機場（Antonov Airport），但受烏方反擊而未能實現利用機場投放部隊。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社表示，此次漢光演習參考俄烏戰爭經驗，將桃園機場操演納入課目，顯見更重視機場攻防，部隊有機會藉此熟悉機場設施與配置，並透過相關兵推進而順利達成任務。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，對解放軍而言，攻台需倚賴台灣部分機場設施，以利人員及物資補給作業，並結合竹圍海灘搶灘登陸，並可能利用機場空機降，甚至透過西濱快速道路連結台北港步步進犯，在這些想定中，台軍藉由此次演習掌握各項可能作戰因應作為。

前台灣空軍副司令張延廷則表示，漢光演習首度在桃園機場進行操演，代表機場是戰時不可失守的關鍵設施，若攻台，解放軍勢必企圖掌控桃園機場以作後續兵力投放，台軍目前仍需從遠處調兵遣將，但以空軍而言，最近的新竹基地所部署幻象戰機妥善率有限。由於建造或重啟桃園空軍基地成本高，張延廷建議，台軍可在桃園機場進駐戰機部隊，例如16架次的F-16中隊，並舉例新加坡樟宜機場周邊也有空軍基地，台灣應參考其可行性，在承平時期為北部空防提前部署。