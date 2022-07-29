漢光演習最終日台軍模擬敵攻松山機場　大陸實彈訓練將封部分海域

台灣「漢光38號」實兵演習周五（29日）正式結束，在演習最後一天的凌晨，軍方在台北松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練，想定敵軍機降部隊企圖奪佔機場並策應海上登陸部隊，威脅台灣政經中樞安全。軍聞社指出，軍方派遣基地守備部隊及衛戍區兵力實施聯合打擊任務，發揮協同作戰能量。



據指，「衛戍區反機降作戰」演練由憲兵第202指揮部、憲兵裝步第239營、憲兵砲兵第228營、空軍防砲301營第1連、空軍松山基地指揮部及陸軍特戰指揮部共同參演。台軍以縮短距離方式，演練防情傳遞、基地防衛作戰、應援部隊支援及打擊部隊掃蕩等狀況，以仿真、合理及務實為重點，著眼部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與用兵素養。

演習中，衛戍指揮部發布狀況，假想敵特工模擬機降突入松山機場，基地守備部隊隨即派遣V150甲車載運兵力進入陣地並對敵實施射擊。而憲兵砲兵第228營作火力支援，憲兵裝步第239營CM34雲豹甲車隨即與基地守備部隊交互掩護，實施反擊，並以火力掃蕩殲滅敵軍，驗證衛戍部隊應變處置能力。

台國防部長邱國正當日宣布實兵演習正式結束並主持講話，他肯定了軍隊的表現，表示漢光演習行之有年，無論兵推方式的改變、演習時間的調配或操演重點的配置，皆旨在透過兵棋推演，發掘潛在問題，在實兵操演中做驗證，近年來來演習持續進步，相信幹部與官兵都有很大的收穫。

另一方面，解放軍駐閩某部隊平潭綜合實驗區管委會周四（28日）就實彈射擊公告。公告稱，部隊近期組織年度例行訓練，為確保人民群眾生命財產安全，該部依法對實彈射擊區域進行警戒封鎖，其中陸上封鎖區域為大福村委會至風球山路段，海上封鎖區域則為平潭風球山東南向外海延伸10公里海域。封鎖時間為周六（30日）8時至21時，該海域內的漁船、人員務必於射擊當日8時前撤離。

公告又請陸上封鎖區周邊村民不要靠近，不要圍觀；海上養殖戶合理安排近幾天工作，避免在實彈射擊期間出海作業，以確保安全；實彈射擊期間禁止一切人員、車輛、船舶進入射擊警戒區域，嚴禁逗留、拍照；南海鄉至夢山沿海一線船隻不得出海作業。