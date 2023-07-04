Hero Watch智能手錶爆炸自燃　台10歲童炸傷或需植皮　香港可網購

台灣新北市6月30日發生一宗智能手錶爆炸意外，導致一名10歲男童右手臂二度燒燙傷，恐需進行植皮手術。台灣官方今日（4日）證實，涉事智能手錶為熱賣的台灣品牌「About Time 關於時間」旗下的「Hero Watch」產品。



據台媒報道，新北市消費者保護官指，自燃的智能手錶就是近年熱銷的「Hero Watch」，使用時間約三年。因廠商電話都未接通，將直接前往該公司進行稽查。

據《香港01》記者查閱網絡資料，「Hero Watch」可在Pinkoi等網購網站買到，並寄送至香港。

台灣官方今日（4日）證實，涉事智能手錶為熱賣的台灣品片「About Time 關於時間」旗下的「Hero Watch」產品。（網絡圖片）

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據早前台媒報道指，事發時男童在前往補習班的路上，手腕上的兒童智能手錶突然爆開自燃，導致右手前手臂二度及左手指一度燒燙傷，補習班老師見狀報警，並協助沖水，隨後男童由救護車送醫。

早前有網友從燒焦的手錶外觀、顏色，猜測品牌可能是台灣的「About Time 關於時間」。對此，「About Time 關於時間」在Facebook回覆說，「從新聞的照片看不出來是是哪一家手錶廠商的產品，不過可以跟您說明的是，從上周到今天，我們都沒有接到有任何客戶跟我們反映，畢竟若發生這樣的事情，我們應該會在第一時間收到家長的反應」。

新北市消費者保護官王治宇表示，業者對於產品需負安全性舉證責任，應將產品預防性下架。

專家：進水後勿再充電

台媒《今周刊》報道，有專門販售兒童手錶的店家提醒，基於使用安全性，智能手錶平時不要「長期整晚充電」，而充電時，也要確認手錶接觸點二端沒有水份。

店家稱，若懷疑智能手錶已經進水，切記千萬不要再進行充電，倘若發現背蓋膨脹也就是「電池膨脹」，就要盡速更換。假使手錶有其他異常現象，也要盡快聯絡店家協助維修、更換。