台灣IKEA大玩諧音　「逮八人」喻台北人卻被指影射8港人遭通緝

近日，台灣網絡出現一個大熱meme（迷因），一名網民在社交平台Facebook發出一張雕像抬住一個鐘的「抬鐘人」的照片，用來意指台中人，大玩諧音，結果引起熱潮。隨後，跨國居家用品零售企業IKEA也加入，利用自家商品打造出台灣各地人。然而，其中一張「逮八人」（台北人），卻因為被指影射香港警方宣布通緝8名海外港人而引起討論，有關帖文最終被刪除。



網民發出一張照片顯示雕像是男子雙手抬起背後的時鐘，讓他不禁寫下「抬鐘人」。（FB@路上觀察學院）

上述網民日前在「路上觀察學院」發出一張照片，顯示高雄市明誠二路和光興街口一棟大樓的雕像，是男子雙手抬起背後的時鐘，讓他不禁寫下「抬鐘人」，大玩「台中人」諧音，結果短短3天吸引超過3.5萬人讚好，不少網民跟著一起玩。

隨後，台灣IKEA的官方Facebook專頁也發出一系列照片，運用IKEA各種物品與諧音聯想在一起，並幽默地寫道「你是哪裡人？全台諧教徒站出來」。

圖片多達20張，除了「抬鐘人（台中人）」外，還有讓猩猩玩偶坐在玩具火車上的「逃猿人」（桃園人）、以高矮不一的熊呈現的「高熊人」（高雄人）、雲朵壁燈搭配人形玩偶的「雲淋人」（雲林人）、全新芳香小蠟燭的「新燭人」（新竹人）、以貓咪玩偶與人偶飾品呈現的「喵立人」（苗栗人）、以蠟筆與畫架呈現的「髒畫人」（彰化人）、以一堆恐龍玩偶搭配置物籃的「yee籃人」（宜蘭人）等等。結果帖文大獲好評，網民對於其創意相當受落，甚至認為老闆應給小編加薪。

「逮八人」被指影射香港。（IKEA）

然而，其中一張警察與其他8名玩偶組成的「逮八人」（台北人）卻受到討論。由於帖文正好在香港警方宣布通緝8名海外港人的後一日發出，加上圖中有警察、警車的圖案，被逮人數又正好是8人，令不少人認為是影射香港，紛紛轉發。相關帖文事後已被刪除。

雖然被指影射香港，但也有網民表示，其實早在IKEA發文前，就有人在Facebook留言提及「逮八人」，附圖為一個被破獲的詐騙集團8名成員趴在地上，因此質疑外界在上綱上線。

公開資料顯示，台灣IKEA成立於1994年，由怡和洋行取得經營權。2002年轉由怡和屬下負責零售業務的子公司牛奶國際（現DFI零售集團）經營。