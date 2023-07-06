外交部駐港公署再批西方妄議港國安通緝令　促停「以港遏華」把戲

外交部駐港特派員公署再次發聲明向西方國家發炮，批評加拿大外交部、歐盟外交與安全政策高級代表及美歐個別政客，妄議本港警方依法通緝和拘捕反中亂港分子，污衊抹黑《香港國安法》。發言人指，決不容忍修例風波亂象再次上演，每一位港人都會自發維護國家安全，民心不可欺、民意不可違，奉勸有關國家和政客認清事實，立即停止干預香港事務和中國內政，停止操弄「以港遏華」的卑劣把戲！



外交部駐港特派員公署再發聲明批西方妄議本港警方國安處通緝令。（資料圖片）

外交部駐港公署發言人指出，有法必依、違法必究是法治的核心要義，執法必嚴、除惡務盡是各國維護國家安全的通行做法。沒有一個國家會對內外勾連危害國家安全的行為坐視不理，沒有一個煽動仇恨分裂的犯罪分子可以逍遙法外。少數賣港求榮的首惡分子畏罪潛逃後，與外國反華政客勾連合流，企圖分裂國家、顛覆政權，肆意挑戰國家底線和法律紅線。本地亂港分子仍執迷不悟，為他們籌集「黑金」，發布煽動和「港獨」反動言論，違法犯罪事實確鑿。特區警方秉公執法，程序正當，是打擊危害國家安全犯罪的及時必要之舉，於法有據，無可指摘，不容置喙！

發言人又指，一些西方國家從不吝惜通過法律手段維護自身國家安全，立法數量之多、領域之廣、體系之完備、執法之嚴苛無人能及。他們在安全問題上抱持雙重標準，背後是根深蒂固的意識形態偏見和「以港遏華」的戰略迷思。這種以民主人權為名、行干預之實的政治操弄，是對法治精神赤裸裸的褻瀆和踐踏！

發言人強調，任何外部勢力的政治操弄和蠻橫干預，都動搖不了我們維護國家安全的堅定決心，損害不了香港繁榮穩定的大局，阻擋不了香港由治及興的歷史大勢。