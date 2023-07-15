郭台銘：若兩岸開戰　私人專機改軍用送前線物資　本人生死不離台

外界關注鴻海創辦人郭台銘是否會參選2024年總統大選，他周六（15日）被問到有關問題時表示，關心公眾事務人人有責，不管扮演何角色，都會找時機發表政策。對於一旦台海爆發軍事衝突，郭強調，台灣應避戰，但若真打仗，他的私人專機就當運輸機送物資到前線。



郭台銘參加網路直播節目時表示，關心公眾事務人人有責，他有理想、抱負、論述，不管將來扮演什麼角色，他會彙整民眾意見，適當時機發表相關政策；他又指台灣人民需要改變，只有改變才能帶來希望，自己會找機會、適當時機詳細說明。

對於產業發展，郭台銘表示，台灣不能沒有台積電，但也不能只有台積電，強調AI人工智能才是台灣下一座「護國神山群」，政府要有能力制定全球經貿戰略新布局，讓台灣在全球佔有關鍵位置，運用AI人工智慧創造機會、獲利贏者圈，協助中小企業轉型因應變局。

郭認為民進黨執政把台灣變火藥庫。（資料圖片）

郭進一步批評民進黨執政把台灣變火藥庫，台灣經濟及國防安全最大保障，是要以經濟和科技作後盾，成為全球經貿樞紐，提升台灣技術力、經濟力、競爭力、購買力及執行力。

最後，被問到若台海開戰，是否會搭專機先走時，郭台銘回應，其在美國住過11年，但始終只有一本台灣護照，台灣應避戰，但不畏戰。若真的打仗，他承諾其私人專機改成軍用，給前線送物資當運輸機，而他本人無論生死，都會在台灣。