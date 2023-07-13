台灣政壇受虐狂：被國民黨玩弄　被柯文哲嘲諷　郭台銘在想什麼？

5月17日國民黨宣布徵召侯友宜後，郭台銘開始了一系列詭異行動。



首先是面對國民黨。郭台銘雖在17日上午表態恭喜侯友宜，稱對方是「國民黨內最好人選」，同時承諾將「盡最大努力支持侯市長勝選」，卻顯然心有不甘。自18日起，各種「徵召內幕」開始在媒體上流傳，內容不外乎是抨擊國民黨「黑箱作業」、朱立倫「刻意設局」、侯友宜「早就內定」。而不論所謂「內幕」真假如何，這顯然是郭陣營有意為之的輿論攻勢，目的是讓郭台銘出一口惡氣，與2019年的憤而退黨如出一轍。

接著是面對民眾黨。郭台銘自5月下旬起，便開始向柯文哲拋出橄欖枝，營造「郭柯合」的想像空間，包括在5月30日與柯文哲同訪金門，兩人甚至深夜聽海談話，被媒體傳出「海誓山盟」的相關對話。雖說郭台銘事後以「喝多了」來解釋，柯陣營也暗示「是郭台銘主動聯繫」，兩人的短暫合體仍讓「郭柯合」、「柯郭合」成為話題。

但從結果來看，郭台銘面對藍白左右開弓，似乎只落得兩面不討好的結局。

郭台銘。（Facebook／郭台銘）

當藍白一起出手

7月上旬，國民黨中央一改隱忍姿態，由秘書長黃健庭向媒體表示，「郭台銘曾同意若未獲徵召，願接受提名不分區立委第一名，爭取成為立法院長，並為國民黨輔選。」此話明顯是在暗示郭台銘出爾反爾、願賭不服輸，分明曾與國民黨約法三章，如今卻為一己私忿，置大局於不顧。

可想而知，這一指控遭到郭陣營否認，稱郭台銘的目標向來都是選總統，不曾與國民黨談及上述內容。對此黃健庭再次強調，這是自己和郭台銘討論出來的「PLAN B」方案，且2人不只一次討論，甚至還談到了不分區排名順位。平心而論，此事真假如何，恐怕只有當事人等能夠確定。但黃健庭的說法必然會對郭台銘形成輿論干擾，畢竟後者曾有「初選失敗就退黨」的不良紀錄，如今再度「翻臉不認人」，在外界輿論看來，似乎不怎麼意外。

與此同時，柯文哲也與郭台銘進行切割，並將後者描繪為「只知用錢的政治暴發戶」，稱郭台銘「策略很多」，優先選項是併購國民黨，第二選項則是併購民眾黨，第三才是獨立參選總統。柯文哲表示，此策略在商場上可行，也承認郭台銘是大老闆，但在政治上實在是太奇怪；其更坦言，自己完全不敢與郭台銘聯繫，郭打電話來，「看到就嚇到，怕到不敢接電話」。柯文哲甚至加碼爆料，上次選舉時郭台銘給他一張7人名單，柯文哲只挑了高虹安，其餘「退貨」，沒想到剩下6個郭台銘又拿去親民黨「再兜售一遍」。

往復之間，郭台銘在藍白的輿論夾擊下，成了貪得無厭、為總統痴狂的政治門外漢。而細究國民黨中央與柯文哲的考量，雙方之所以在此時對郭台銘發起攻勢，背後原因也不難想像：郭台銘在經歷藍白冷遇後，似乎有意獨立參選，且在民調上具有一定支持基礎。

6月18日根據台灣TVBS民調中心最新調查結果，民眾黨參選人柯文哲的支持度，在最近一個月內飆升一成，以33%的支持度，首度勝過藍綠兩位參選人。（TVBS新聞畫面）

7月1日，《美麗島電子報》公布總統大選最新民調，顯示在郭台銘獨立參選的情況下，賴清德將以33.3％支持度領先，接著是柯文哲以20.9％居次，侯友宜以15.6％居三，郭台銘以15.4％墊底。換言之，一旦郭台銘獨立參選，柯文哲的民調將被大幅影響，從超過30%的高領先，回落至半年前的20%左右基本盤，而賴清德將篤定勝選。

無獨有偶，《鋒燦民調中心》7月5日民調也顯示，一旦郭台銘獨立參選，賴清德將以22.5%支持度領先，接著是柯文哲以18.6%支持度居次，郭台銘以17.2%支持度居三，侯友宜則以14.9%支持度墊底。從這一結果來看，郭台銘只要獨立參選，將不僅能吸走柯文哲支持度，還將領先侯友宜2.3%，讓「侯老三」正式變成「侯老四」，最後同樣是保送賴清德勝選。

歸根結柢，獨立參選的郭台銘不可能贏，卻有極大可能摧毀柯文哲目前優勢，並讓國民黨選情雪上加霜。此外，如今的國民黨風雨飄搖，「換侯」之聲喧囂不已，其中有一派便是打著「挺郭台銘」的旗幟行事，其本意當然不是真讓郭台銘出線，卻顯然是要借郭台銘並不低迷的民意，將侯友宜趕下候選人之位。

故柯文哲也好，國民黨中央也罷，雙方雖在選戰中彼此敵對，卻在擊落郭台銘一事上有志一同，因為後者的存在已經影響到了選戰進行，必須趁此瓦解郭台銘民意基礎，以免夜長夢多。

5月17日新北市長侯友宜接受國民黨徵召，投入2024台灣總統大選。（Facebook／侯友宜）

郭台銘目的是什麼

接著聚焦郭台銘，其在這場選戰中的角色，更多是成事不足、敗事有餘的存在，卻依舊躍躍欲試，顯然是對總統之位渴望已久。而或許是因執念過深，讓其面對諸多挫敗，仍然打死不退，儼然是對總統夢上癮的政治受虐狂。

首先，是國民黨的兩次玩弄。2019年郭台銘參與國民黨初選，更多是被黨內不樂見韓國瑜「太順利出線者」利用，成了牽制、要脅韓國瑜的政治籌碼，最後也果不其然敗下陣來。從政治現實來看，若非國民黨山頭政治嚴重，就不會有「郭韓相爭」的戲碼，但郭台銘顯然對於國民黨的「優良傳統」不甚明瞭，並在「入戲太深」後惱羞成怒，先是於2019年7月韓國瑜確定出線後小動作不斷，又在9月連戰、馬英九、吳敦義等人呼籲「郭韓團結」後憤而退黨，留下「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」等批評。

然就在外界研判郭台銘應已心死後，2023年卻又上演了類似戲碼：郭台銘再度被國民黨的山頭政治利用，成為牽制侯友宜的工具，但與上次不同的是，此次郭台銘已沒有黨員身分，出線的機率應當更低，卻沒想到其投入程度與上次相比，可謂有過之而無不及，並在結果依舊一場空後，重複了2019年的不甘寂寞。

6月14日發布《菱傳媒》最新民調結果，賴清德拿下37.76%的支持度，柯文哲站穩第二、支持度31.29%，侯友宜殿後、支持度21.87%，另有6.19%選民尚未決定、2.89%的人表示都不支持或不會去投票。（Facebook/菱傳媒）

接下來是被柯文哲公然嘲諷。如前所述，郭台銘在徵召失利後便轉而營造「郭柯合」的政治可能，但從柯文哲的視角來看，其更多是希望郭台銘擔任副手，為自己吸納更多淺藍選票，又或是令郭提供資金支持，以壯大民眾黨的選舉聲勢，而非將自己的總統候選人提名資格、乃至整個民眾黨拱手相讓。尤其柯文哲民調在侯友宜出線後便一路上升，更不會考慮自己居副、郭台銘為正的組合。而這或許就是後來郭柯互動轉冷，以及所謂「郭台銘要併購民眾黨」的背景，簡言之，郭台銘的總統夢顯然無法在民眾黨開花結果。

但在遭遇藍白冷遇後，郭台銘又擺出可能獨立參選的姿態，再度攪亂一池春水，引發國民黨中央與柯文哲的夾殺。只是平心而論，郭台銘眼下所為，也並非真要獨立參選，而是想以「不算低的民意支持」上演最後一搏，也就是讓自己成為藍白雙方都不能忽視的干擾，目標是爭取雙方的回心轉意，尤其是正因「換侯」鬧得不可開交的國民黨，看在郭台銘眼中，簡直是「敗部復活」的天賜良機。

歸根結柢，郭台銘當下的最理想選項，還是以政黨提名出線，而非走上連署後獨立參選的必輸之路，故其寧可忍受國民黨兩次玩弄、柯文哲的公開嘲諷，也要通過不斷拋話題與政見，來維繫自己的輿論熱度。只是由如今藍白齊力夾殺、國民黨山頭政治依舊的局勢來看，郭台銘的期望恐怕還是會落空，淪為又一個政壇傷心人。