傳台灣除役鷹式導彈間接軍援烏克蘭　台防長對外否認

美國媒體報道，美國官員證實近期正與台灣軍方接洽，商議回購6月份除役的鷹式（HAWK）防空導彈，並用以援助烏克蘭。烏國軍事自媒體稱，該防空系統可部署在距離前線 15 至 30 公里處，最大射程達 40 公里，因此可支持烏軍近期的反攻行動。對此傳聞，台灣防長18日予以否認。



美製鷹式導彈從1960在台灣服役，6月 29 日完成裁撤及除役，迄今 63 年負責中、低空防衛軍備，台灣軍方評價妥善率高、攔截命中率良好。美國媒體《富比士》（Forbes）報道，舊式 MIM-23 鷹式中程地對空導彈，因其高機動、易升級等特性，可卓越地對抗速度慢的無人機、巡弋導彈和軍機。

美國媒體近日分析，鷹式或將成為烏軍主要地對空導彈（SAM），國家防空網的核心武器，並且與現存「國家先進地對空導彈系統（NASAMS）」相容，並稱美國計劃向烏克蘭軍援約一百枚鷹式導彈及雷達等相關設備，而台灣提供的退役鷹式發射架將補足完整導彈發射連（6個或更多發射架加 1 個雷達）所需裝備，協助基輔解決迫在眉睫的危機。

外傳美國將回購台灣於6月份除役的鷹式（HAWK）防空導彈，並用以援助烏克蘭。分析稱該系統除了可支持烏軍近期的反攻行動，更將成為烏防空網的核心武器。（台灣國防部發言人臉書）

此外，關注俄烏戰爭的自媒體「Ukraine Battle Map」於推特中稱，美國正準備自台灣採購 23 套鷹式導彈系統給烏克蘭，用以防禦俄軍侵略。推文指出，該系統可用於支持烏軍反攻，而雖機動性不如「IRIS-T」紅外線導引空對空導彈，但因最大射程達 40 公里，烏克蘭已證實計劃將鷹式部署在距離前線不到 14 公里處。

面對相關傳聞，台灣國防部部長邱國正18日上午於立法院接受媒體訪問，針對除役的鷹式防空導彈是否將轉交美國再贈與烏克蘭，邱國正予以否認，並稱一部分導彈仍在中科院，但會照台軍退役裝備報廢程序處理，汰換就要銷毀。

同時，邱國正也對外證實，台灣空軍正考慮採購國家先進地對空防空導彈系統（NASAMS），並且也看到該套系統於俄烏戰場上的使用情況，因此有在規劃。