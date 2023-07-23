颱風杜蘇芮｜預測路徑似2016年尼伯特　專家：全台將被暴風圈壟罩

台灣中央氣象局消息，颱風杜蘇芮接近台灣時可能達中度颱風上限甚至更強，有機會登陸台灣，但仍要視北轉角度而定。

根據紀錄，上一次中心登陸台灣的強烈颱風，是2016年超強颱風尼伯特，當年於台東登陸，當地出現17級強陣風。



據中央氣象局紀錄，最近一次影響台灣的強烈颱風，是去年9月的超強颱風軒嵐諾，當時中心並未登陸台灣，但颱風沿着台灣東部海面北上，造成停電及農產損失。

而上一次颱風中心登陸台灣的強颱，則是2016年7月的超強颱風尼伯特。颱風在關島南方海面形成後往西北西方向移動，颱風中心於當年7月8日清晨5時50分許在台東縣太麻里鄉登陸，下午2時30分由台南市將軍區進入台灣海峽，並於7月9日下午1時許在金門東北方進入福建。

根據氣象局紀錄，尼伯特襲台時，台東一度出現17級強陣風，造成3死311傷，農、林、漁、牧業產物及民間設施損失估計超過7億元（新台幣）。

2016年颱風尼伯特路徑圖。（全球災害事件簿網頁）

《中央社》報道，氣象局預報員張承傳今日（23日）指出，杜蘇芮的預測路徑與尼伯特的移動路徑相似，均朝台灣東南方靠近，但杜蘇芮路徑仍在調整，需要再觀察。

氣象專家彭啟明今日在Facebook介紹，目前有關颱風路徑的最新資料各家仍有些差異，都在50至100公里內的誤差範圍，仍是太平洋高壓的主導力量的強弱，在今明兩天是關鍵，以目前的預測數據來看，屆時幾乎全台都被暴風圈壟罩。