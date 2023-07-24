台空軍作戰指揮部斷電癱瘓　傳10小時無法掌握空中軍機狀態

台媒最新披露，台灣空軍作戰指揮部在七月中旬曾因部分電路中斷，喪失部分指揮管理功能，一度無法掌握空中軍機狀態，時間長達10小時，包括衡山指揮所以及聯合空中作戰中心都遭受影響



據台媒中天新聞23日報道，在漢光演習前夕，台灣軍方聯合作戰指揮中心（衡山指揮所）與空軍作戰指揮部，被曝7月17日晚間因中科院外包廠商疏失，導致部分電路中斷、喪失部分指揮管理功能，一度無法掌握空中軍機狀態，時間長達10小時。

台灣防務部門資通電軍指揮部的網管在7月17日晚間19時發現，30多座月台的波道機設備自動重啟後，發生電路異常。網管隨即聯絡中科院，中科院再聯絡外包廠星通前來查修，查修過程中造成超過10座月台出現異常，120條以上電路中斷。

2017年12月，蔡英文視察空軍作戰指揮部了解台軍的戰備部署。（台灣總統府）

有知情人士透露，由於超過120條電路中斷，台防務部門、衡山指揮所以及聯合空中作戰中心都遭受影響，部分系統、裝備失靈，例如「空軍作戰指揮部」當晚某段時間無法掌握台灣周邊空域的軍機動態。

熟知資訊安全的專業人士表示，該事件凸顯台灣軍方兩大危機，首先是承包廠商在沒有獲得許可的情況下，就能將更新軟體直接載入軍方設備；其次是「資通電軍指揮部」在發現異常的當下，竟無法得知是何處出現問題，僅能通知「中科院」處理，「中科院」再聯絡廠商進行維修。「除了沒有排除故障的能力，連自行找出故障的能力也不具備。」