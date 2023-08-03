郭台銘：若台海開戰　華爾街股市10秒鐘就崩盤

鴻海創辦人郭台銘被視為2024年台灣總統大選潛在參選人，周三（2日），他發文分享與《世界是平的》（The World Is Flat）的作者佛里曼（Thomas L. Friedman）交流時指出，台灣在世界經濟所扮演角色重要性遠大於烏克蘭，一旦台海爆發戰事，只要十秒鐘、華爾街股市就會崩盤。不過該文事後已刪除。



郭台銘在Facebook表示，他訪美期間與久仰的佛里曼相談甚歡，其《世界是平的》一書睿智且尖銳地提出在全球化的脈絡底下，科技與通訊快速的進步，世界正被抹平，全世界的人正空前地接近彼此，群體相互連結；人們都需要快速應變，要懂得在地化、個性化，才不容易被淘汰。

他尤其尊重佛里曼對中美關係的關注，更敬重其對於台灣的長期關心。他稱，佛里曼今年剛造訪北京，試圖釐清中美關係僵局究竟所謂何來，並發文指出，中美雙方在當今世界局勢缺一不可，中國經濟崩潰而美國依然能繁榮的想法，根本是天方夜譚；且認為中美兩國相互競爭是必然，相互合作是必然，找到二者之間的平衡也是必然。

郭台銘進一步呼應佛里曼，指台灣在世界經濟扮演的角色，重要性遠遠大於烏克蘭。只要台灣發生戰爭，從軍事角度看也許能夠抵擋3個月，但對於世界經濟的衝擊是巨大的，對華爾街金融秩序的影響是立即的，二人都同意若台海發生戰爭，世界金融市場是抵擋不住海嘯般的衝擊。他認為，台海若開戰，不用一個月，甚至不用一小時，只需十秒鐘，華爾街股市就會崩盤，世界就會發生天翻地覆的變化。

郭台銘告訴佛里曼，台灣主流民意是要和平、不要戰爭，超過三分二的中間選民都選擇和平，畢竟台海戰爭對世界經濟的毀滅性打擊不可估量。最後，郭向佛里曼分享「金門和平宣言」，冀日後能夠持續請益。