英媒：北京「切香腸」漸改台海現狀　美國嚇阻中國戰略搞錯方向

近年台海局勢緊張絲毫未見放緩，持續引發國際社會關注。英媒援引美台軍方人士說法，指華府有必要在威嚇之餘安撫北京，以避免中美互相嚇阻致區域情勢不穩。另有說法認為，美國軍方對北京採取嚇阻戰略是「搞錯方向」，太過專注於解放軍直接軍事侵略台灣，進而忽視漸進施壓的劇本。



前美軍太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）向英媒表示，除非北京能實地控制台灣，否則解放軍在台海戰爭沒有勝算。魯德強調，除非「香港模式」在台發生，否則台灣將維持現狀，但無論如何，解放軍對台灣的施壓都將持續。

美軍早在2018年5月便把太平洋司令部更名為「印度－太平洋司令部」，其負責範圍包括中國南海地區。（視覺中國）

類似的觀點也在一名負責軍事擘劃的台灣人士說法中得到響應，該人士憂慮北京現階段台海「切香腸」戰術，「這意味逐步改變現狀，最終可能讓台灣失去自我防衛的能力」。

也有部分防衛事務專家認為，美國軍方的對中嚇阻戰略是「搞錯方向」，太過專注於中方直接軍事侵略台灣、而非漸進施壓的劇本。「對台灣而言，北京的灰色地帶軍事施壓不會停止。」

該則報道同步援引台灣軍方數據，提到自台灣2020年9月開始發布解放軍在台灣周邊的活動以來，解放軍機每月飛掠台灣防空識別區（ADIZ）的架次，由69近倍增至今年7月的139架次。此外，解放軍機近3年來進略台灣ADIZ的規模、編制和頻次也由偶爾派遣少數偵察機或運輸機，改為頻繁出動大隊軍機，編制包括轟炸機、戰鬥機、電戰機、空中加油機以及各式無人機。