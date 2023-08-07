表演特技？台女駕Ford Ranger農夫車疑一時分神　竟騎上前車騰空

張姓女子8月6日晚9時許駕駛Ford（福特） Ranger農夫車（皮卡車），行經高雄前金區中華和七賢路口時，疑未注意前方待轉的Lexus私家車，農夫車撞上後，左側車身神奇地騎上Lexus私家車騰空，就像表演特技般，讓路人看傻眼，私家車車主和女乘客虛驚一場，張女則受輕傷，無大礙。



警方指出，張姓女子（28歲）駕駛黑色的福特Ranger農夫車，8月6日9時許行經高雄前金區中華三路和七賢路口時，疑一時分心恍神，撞上前方在左轉區待轉區由黃姓男子（60歲）駕駛的Lexus私家車。

還好事件沒人嚴重受傷：（按圖了解）

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張女農夫車左側車身整個騎上Lexus私家車騰空，嚇壞黃男和身旁的葉姓女乘客（60歲），奇特的車禍景像讓路人嘖嘖稱奇。

警方獲報到場處理車禍，當時張女被救下車，幸僅手部受到輕微擦傷，無大礙，警方事後對張、黃兩人酒測，雙方均無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方釐清調查。

即睇事發經過：

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