河北高溫天氣「熱爆馬路」如末日電影　三輪車大叔神反應避過一劫

進入三伏天，氣溫持續攀升，大陸多個城市橙色高溫預警連續高掛。



河北一處鄉間水泥路面竟真的「熱爆」，一名騎三輪車路過的阿伯當場嚇壞，幸好及時剎車沒有受傷。

另外陝西街頭一棵行道樹也疑似熱到樹根「冒白煙」，民眾急叩消防澆水降溫。

路面「熱到爆」 樹木冒白煙（點擊放大瀏覽）：

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近日陸網流傳一段路口監視器影片，畫面中河北某鄉村水泥道路突然一聲巨響，路面突然鼓凸起來，裂開成數個水泥塊，還揚起大量灰塵。

而就在幾秒前一輛三輪車正準備從此處經過，騎車阿伯聽到巨響隨即猛按剎車，同時扭轉龍頭，就在爆炸路段前停下，突發情況讓阿伯餘悸猶存，四處張望似乎在看哪裏「有埋伏」？

評論區不少網友猜測是熱脹冷縮，天氣太熱曬炸了，有人直呼「差點就悲劇了，大爺福大命大」、「這個三輪車用了接近4秒才刹住車，如果這個路晚幾秒爆就炸大爺身上了」、「太熱了超出設計能考慮的極限了」。

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大陸近期各地高溫，不少城市最高氣溫飆升到40多度，多個省份民眾被「熱哭」，甚至街頭熱出「異象」。

陝西西安有網友11日發影片稱，在街邊行道樹發現異常，一縷縷白煙從樹幹的縫隙裏冒出，隨後消防員趕到進行噴水處理。

據悉西安當日最高氣溫達37度，樹木因何冒煙？是熱到「火燒樹」？當地官方並未提供進一步說法。

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