淹水酷熱蚊蟲　台童軍韓國大露營如｢魷魚遊戲｣惹議　童：好想回家

據台灣《聯合報》報道，每4年舉辦一次的世界童子軍大會今年8月1日在韓國全羅北道新萬金營地揭幕，台灣有1613名童軍參與，但活動接連遇到極端高溫、營地淹水、蚊蟲成堆等嚴重問題，營地提供食物亦不完善，更有同學中途確診，網民指環境差如在舉辦「魷魚遊戲」，引發廣泛爭議，更有南韓民眾辱罵該活動為為「國恥」。



報道稱，露營活動現場「水深火熱」，不僅遇到38℃的極端高溫導致多名學生中暑，場地也遭遇淹水，首日場地泥濘。水退後蚊蟲叮咬問題嚴重，有逾千人被隱翅蟲咬傷，不少學生後背起紅疹、腳被咬成「紅豆冰」。更有學生中途爆出確診，需隔離5日。

有現場參與同學透露，活動場地的飲用水是自來水，「喝起來怪怪的」，食物就像學校營養午餐，「勉強可以接受」，確實不少同學想回家。此外，營區設備、醫療人員準備不足、乘涼遮蔭地點不夠、淋浴間簡陋、廁所不乾淨等問題，也被參加者批評。

一名中暑者描述現場：「急診室面積大概只有首爾連鎖咖啡廳一半大，床位不夠，只能在走廊打點滴。」「不斷有昏倒的外國人送進來，又沒發生戰爭，還以為是戰區呢。」

更有孩子向家長訴苦：「沒有水，到凌晨兩點都不能洗澡，廁所噁心到不敢用。」「飯不好吃、分量不夠，商店裡東西賣得很貴，衛生紙、可樂都漲價出售。」

韓國舉辦世界童軍大露營環境差，引發網民炮轟如「魷魚遊戲」。（路透社）

活動現場環境引發巨大爭議。報道稱，有韓國民眾辱罵「國恥」，嘲諷整場露營活動宛如「魷魚遊戲」。支援活動的韓國公務員也搖頭表示「簡直是一片混亂、國際恥辱。」

台童軍（Scouting in Taiwan ROC）官方聲明中的「我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣環境」，更引發家長炸鍋控訴：「什麼我們來自亞熱帶？孩子打電話回來，旁邊一群孩子集體哭說想回家，團長還要大家假裝在那邊露營很有趣。」

據悉，本次世界童子軍大會預計8月12日閉幕，全球共4萬多名學生參加，台灣地區有1613位童軍參與，創歷年最高規模。英、美、新加坡等國近日已提前拔營。

南韓政府表示，政府會動用資源確保活動在熱浪下安全完成，並獲總統尹錫悅批准以69億韓圜（約529萬美元）支持活動，以及「無限量」提供冷氣巴士和灑水車。

據最新消息，由於颱風卡努影響，台灣團將於8月9日提前撤離，並安置到附近學校。新北教育局指，童軍總會考量學生安全，已提出撤離要求，詳細資訊待總會統一公布。