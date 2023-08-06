台灣340人吃知名「越南法國麵包」後上吐下瀉　曾有4歲童高燒8日

桃園中壢忠貞市場內知名店家「阿箴越南法國麵包」出現消費者疑似食物中毒情形，桃園市政府衛生局統計，目前出現腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀的人數已經增加到340人， 就醫235人，仍有13人住院。而查閱該店GOOGLE評論，一年多前就曾經發食物中毒情形，有民眾指出當時家人買了7個越南麵包、11人分食，其中10人出現症狀，而他4歲的小女兒還持續發燒8天，出院了還得繼續吃抗生素治療。



疑似2021年10月初「阿箴越南法國麵包」也發生食物中毒事件，有網友指出「10月2日家人買了7個回家，給大家吃，11人吃了，有10人都食物中毒發高燒以及拉肚子，還有一些人上吐下瀉」網友表示有症狀的包含他4歲的女兒，3日晚上送急診、5日一樣繼續高燒跟拉肚子、6日因高燒不退及急性腸胃炎而住院，最終才檢驗出來是沙門氏桿菌。4歲女高燒持續8天才退，9日出院，直到12日都還在吃抗生素治療。

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也有網友表示10月1日上午約11時買了4個越南麵包，其中一個為蛋奶素，「當天晚上就發燒腹瀉，包括自己及家人，全都中獎發燒、上吐下瀉，自己還掛了急診住院3天」、「全家有吃這個都食物中毒上吐下瀉不會再回購了^_^好吃之虞請注意食物新鮮度，不要讓其他客人白受罪」

還有女網友看了GOOGLE評論，才想通丈夫和父親拉肚子掛急診的原因是她前一日買的越南麵包，家人「拉肚子、發燒不退、急診、打針、吃藥...時間長達兩周才復原，原來不只是我們家人有食物中毒的狀況...希望店家在製作美食前，能夠重視食品衛生安全」女網友直言，那段日子「我們都過得很累！」

而這一回「阿箴越南法國麵包」又發生食物中毒情形，受害個案甚至高達340人，桃園衛生局表示，據醫院通報人體檢驗報告部分為沙門氏桿菌及輪狀病毒，衛生局已採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，檢驗結果最快下週出爐。雖然昨日（5）日衛生局已會同法務局消保官至現場查核，但攤商並沒有營業，現場無食材原料，衛生局再次提醒業者環境衛生在未複查合格同意復工前，不得擅自營業，若違反將依《食品安全衛生管理法》第47條第13款規定，處3萬元以上300萬元新台幣以下罰鍰。

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