台大化工系實驗室爆炸起火　9名學生受傷送醫包含2名外籍學生

台大化工實驗室今日（17日）中午發生意外，疑似在做實驗時讓氯化鋁碰到熱油發生爆炸，警消獲報趕到將火勢撲滅。台媒消息指，至少有10名學生受傷，包含兩名外籍生。



報道指其中1人遭燒燙傷、1人在爆炸中遭噴濺受傷、另有7人遭嗆傷，都已經送往醫院，台大目前也已啟動重大傷患機制。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。



綜合台媒報道，消防局獲報趕抵發現，現場為台大化工系2樓一間實驗室起火，疑似化學物質碰到熱油造成起火噴濺，導致多名學生受到燒燙傷，緊急在室外用礦泉水淋頭降溫，並送院救治。消防到場後約半小時火勢被撲滅，起火原因仍在調查。

台大最新說明稱，此次火警疏散11人，其中9名學生受傷，2位燒燙傷、7位吸入性嗆傷，分別送往台大、萬芳及和平醫院治療，將進一步觀察，而實驗室財損狀況及起火原因正由相關單位確定中。

現場有學生灼傷緊急送院搶救，其餘傷勢輕微的學生，則由消防員用礦泉水沖洗降溫後送院治療。消防初步調查指，疑似化學物質碰到熱油造成起火噴濺，導致多人燒燙傷，包括外籍學生，傷者皆意識清醒。

台北市消防局派出19輛消防車、5輛救護車，共84名消防員前往搶救。救援人員到場後，發現位於2樓的實驗室起火，遂緊急撤離樓內師生，並拉出3條喉撲滅火勢。