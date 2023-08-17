國台辦副主任：祖國統一歷史大勢不受台灣黨派掌權改變

2023年兩岸關係研討會，17日在成都新華賓館舉行，邀請台海上百位專家學者參與活動。針對台灣副總統賴清德過境美國，國台辦副主任潘賢掌痛批他是「台獨分裂份子」、「麻煩製造者」，勾結外部勢力，每闖一次，台灣民眾利益就少一次，滑得有多遠，並呼告「何黨何派在台灣掌權都無法改變祖國統一歷史大勢」。



研討會開幕式由海峽兩岸關係研究中心副主任任勉擔任主持人，現場致詞嘉賓依序是四川省副省長楊興平、兩岸發展研究基金會董事長丁守中、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、國台辦副主任潘賢掌。

潘賢掌在致詞中表示，「何黨何派在台灣掌權都無法改變祖國統一歷史大勢」，他重申只有堅持九二共識、反對台獨和反對外部勢力干涉，兩岸關係和平發展才能行穩致遠，台海和平穩定才能夠得到根本保障。潘賢掌強調，和平統一是「平等協商、共議統一」，是兩岸中國人的家裡事，兩岸統一對兩岸同胞特別是台灣同胞有哪些好處，「我們可以一起討論」。

國台辦副主任潘賢掌17日批評賴清德過境美國，指出「台獨分子竄美一次，台灣民眾利益就受損一次。（聯合報）

這次研討會適逢總統大選前，潘賢掌的表態相當程度也是重申北京對台灣大選的看法。潘賢掌在致詞稱，決定兩岸關係走向的關鍵因素是「祖國大陸的發展進步」，無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體趨勢和祖國統一的歷史大勢。

「認清歷史發展大勢，攜手共創民族復興美好未來。比歷史上任何時期都更接近，更有信心和能力實現祖國完全統一」，潘賢掌說道。

與此同時，針對賴清德過境美國，潘賢掌批判，稱「近期台獨分裂份子伙同外部勢力借過境串訪進行磨毒挑釁，充分證明他們是台海和平穩定的麻煩製造者。台獨分子『竄美』一次，台灣民眾利益就少一次，他們在台獨分裂歧路上滑的有多遠，台灣同胞的利益福祉就會傷的有多深。」

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潘賢掌重申，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是我們中國人自己的事，兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享。」當前兩岸關係處在重要的時間節點，正面臨著和平和戰爭，繁榮與衰退兩條道路兩種前景。「希望廣大台灣同胞認清利害關係，向台獨分裂勢力，向外部干涉勢力，大聲說不。」

最後，潘賢掌也就豐富和平統一實踐，向台灣民眾釋出善意，稱大陸方面願以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，團結台灣民眾溝通探討，積極探索統一後的台灣方案，豐富和平統一的實踐。潘賢掌直言，兩岸長期存在的政治分歧問題是嚴重影響兩岸關係行為之一，兩岸開展協商談判可以有步驟分階段進行，方式可以靈活多樣，只要在一個中國原則和九二共識的基礎上，皆可同台灣各黨派各界別各階層人士開展廣泛協商。