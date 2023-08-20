曾帶血癌母赴台求醫　內地網紅被斥騙百萬捐款　更拿錢到日本旅行

大陸網紅Jake，過去自稱母親罹患白血病，需要百萬人民幣醫藥費，之後獲得不少台灣人的愛心捐款，更有網紅踢爆，他募得善款超過台幣500萬（約港幣125萬元），甚至被多名YouTuber先後爆料，表示Jake在母親病逝後，把捐款佔為己有，還帶父親到日本旅遊，認為是在玩弄台灣人的善良，不過對此Jake本人也隨後發片回應，表示自己沒有說謊，人在做天在看，時間會證明一切。



內地網紅Jake最近於YouTube上載的影片，標題與內文都帶自嘲與嘲諷台灣網民的意味。（YouTube截圖 / @Jake的公開日記）

真的很感謝，大家對我媽的關心，只不過她現在身體，還是比較脆弱。 大陸網紅Jake

大陸網紅Jack，當初在YouTube頻道上宣稱，全家把房子車子都賣了，花掉所有存款，還是不夠罹患白血病的母親治療，因此聽了朋友建議上網募款，帶着母親來到台灣治療，他在台灣陸續拍影片，再加上直播等，有網紅踢爆台灣人愛心捐款，疑似就超過台幣500萬元，難道是玩弄台灣人的善良。

而他帶媽媽到了醫院，不僅第一時間公佈醫院名字，還公佈自己的LINE帳號，更多的網民直接在他所發的視頻下捐款，僅僅第34集《台灣再見了，我要被驅逐出境了》這一集，就有近台幣24萬元捐款。

大陸網紅Jake被質疑，遲遲不公開募捐款明細，還拿着捐款的錢，爽遊日本，沒想到遭踢爆後，原本的頻道名稱更改以外，還下掉大量的影片。

他自己在影片中，都拍片承認了，說「我有錢不掙幹嘛」，所以他也是承認，他把拍片別人捐贈給他這個行為，當作是賺錢的一種手段跟工具。

網紅Jake其中一段回應詐騙捐款影片截圖：（按圖了解）

+ 7

面對接踵而來的質疑，Jake也錄新影片回擊。

大陸網紅Jake：「每個人都不希望，你們的善良被有心人去利用，我也不喜歡，用我最愛說的一句話就是，人在做天在看，誰會利用自己母親的生命去騙錢去，那500萬真的有的話，你趕緊過來抓我了。」

選擇錄影片跟大家說明，更反駁收入達500萬，但依舊沒公佈捐款收入明細，爭議要落幕恐怕沒那麼簡單。

延伸閱讀：香港「長髮靚女」去台灣做詐騙 短短5天已被捕 一查竟是男兒身

+ 12

延伸閱讀：

夏威夷「末日野火」災情超慘烈 外交部宣布捐50萬美元賑災

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】