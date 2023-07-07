香港「長髮靚女」去台灣做詐騙　短短5天已被捕　一查竟是男兒身

台灣新北市板橋巡邏警員發現捷運站外有兩人在奔跑，於是上前關心。



其中一人竟然緊張到發抖，最後被發現是車手（編按：詐騙集團負責提領及運送贓款的成員），一旁留著長髮穿無袖衣服的同夥也被盤查身分，但外表女性化的他，被發現是男扮女裝當車手，賺取15000到20000台幣的日薪。從香港到台灣，結果入境第5天就被抓。

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影片顯示警員與車手的對話：「是哪裡人？」「香港的。」「香港的我看一下喔。」「他要坐車。」「坐去哪裡？」「他要回台中。」被警察詢問，才趕快說要搭車回台中，但奇怪，已經凌晨1點，要去哪裡搭車？

「就看不懂你到底是在緊張什麼，這是你的嗎？」「對啊對。」「你這車手趴好，趴好，錢拿出來，錢拿出來錢拿出來。來台灣做車手啊？來來來。」「那是他做的，不是我的事喔。」「什麼叫不是你的事？這些都贓款。」

一名車手緊張到露餡，還想把所有罪責推給夥伴，旁邊這名長髮穿著無袖的人，不用多說當然也是一起到旁邊站，結果一看入台證明發現了一個秘密。「你是女生，我尊重你是女生，包包放下來。」「他是男的。」

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原來他是變裝當車手，事發在新北市板橋府中捷運站外，由於附近有將近10個地點可以使用ATM領錢，引此警方巡邏都會特別注意，因此這回成功攔阻。

這兩名車手之所以會被發現，就是當時已經是凌晨一點多，兩人看起來十分慌張，還在捷運站外面跑步，因此也吸引巡邏警上前關心。

警方調查發現，他們一人是17歲的未成年，另一人則是香港籍車手，一共查扣到8張提款卡和兩支手機，另外還發現他們已經在便利店和銀行提領了26萬5千元台幣，準備要搭車離開，所幸被警方攔下。

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這名來自香港的30歲的黃姓男子，是6月底到台灣，自稱在社群軟體上找工作，一天日薪1萬5到2萬元台幣，甚至包吃包住。看到如此好賺，二話不說計畫來台。

而近期，警方發現香港籍車手有變多的趨勢，分析可能是和台灣距離近，加上也看懂繁體字，赴台手續也比內地人來的簡單，往往在專案小組分析出車手身分，就發現嫌犯已經離台。但這回黃姓男子來台第5天被抓包，這下沒得玩，也拿不到酬勞了。

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