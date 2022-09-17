21歲女生意外離世　父母順她遺願捐出器官　救活5人助2人重見光明

現代人對於「器官捐贈」的概念愈來愈熟悉，也慢慢能夠接受。大陸山東一名21歲女孩劉佳麗，前陣子因發生突發意外，經搶救後仍宣告不治，家人和男友悲痛萬分。



劉佳麗的父母親展現大愛，同意女兒進行器官捐贈，完成了心臟、肺臟、肝臟、雙腎、眼角膜的捐獻，一共救了7個人。

這位女生雖然離開了，但她的愛卻仍留在人間：（按圖了解）

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根據陸媒《網易新聞》報道，來自青島膠州的劉佳麗，幾年前曾在作業上寫下這段話，「如果生命只剩3天，我想和爸爸媽媽待在一起，跟爸爸媽媽說好我要捐獻器官，這樣也相當於以另一種方式繼續活着」。她在上個月發生突發意外，經過院方40多天搶救，最後仍不幸在9月13日宣布死亡。

據劉佳麗父母親透露，女兒生前就讀於遼寧理工大學電氣工程專業，從小就是他們的「貼心小棉襖」，不但個性體貼且善解人意，而且成績也很優秀，一直都是雙親的驕傲。

只是上個月發生突如其來的意外，讓劉佳麗與死神拔河，最後仍不敵對方，不幸在9月13日被醫院宣判腦死。劉佳麗生前有一名交往1年多的男友小宋，在劉佳麗住院期間，小宋每天都會去探望，祈求有奇蹟出現，無奈最後沒有發生。

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劉佳麗的父母得知女兒被宣判死亡後，當然情緒崩潰，但之後想到女兒生前曾表示，若是死了要捐獻器官，為了完成女兒遺願，最後同意簽署器捐。劉佳麗一共捐出心臟、肺臟、肝臟、雙腎、眼角膜等，其中救活了5人，另讓2人重見光明，一共挽救了7個家庭。

得知女友完成器官捐贈後，小宋也決定加入器捐志願者，他難掩悲傷地說，「我準備明年9月報名參軍。佳麗用她的大愛回饋着社會，我也希望用自己的力量感謝充滿善意的愛心人士」。劉佳麗的父母親也表示，希望這些器官受贈者未來能重獲新生，好好的活下去，這就足以讓他們兩老感到欣慰了。

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