陸禁台芒果　數據揭香港進口最多　業者：最靚輸日韓　港無需檢疫

大陸國台辦昨日（20日）宣布，大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，大陸即日起暫停輸入台灣芒果。雖然台灣芒果外銷大陸僅佔全台產量的0.5%，但有台灣業者擔心，少了一個出口地，台灣輸往日韓的芒果會被對方壓低價格。



香港進口台灣芒果的數量比大陸更大，排名第一。但有台灣業者透露，最高等級的台灣芒果會輸往日本，然後是韓國，剩下的才是去不用檢驗檢疫的香港，以及部分輸往大陸。這是香港進口量最大的原因。



台灣芒果外銷大陸僅佔全台產量的0.5%，但有台灣業者擔心，少了一個出口地，台灣輸往日韓的芒果會被對方壓低價格。（台南市政府農業局）

據台灣農業部最新資料，台灣2023年芒果生產量約17萬餘公噸，外銷量佔總產量2.2%，其中外銷大陸938公噸，僅佔產量約0.5%，顯示芒果屬於內需型水果，而台灣芒果外銷市場未有集中單一大陸市場，日韓外銷值為前兩名。

統計今年至7月底止，台灣芒果外銷值達1,475萬美元，外銷數量已達3,873公噸，主要銷往日本（567萬美元、715公噸） 、韓國（384萬美元、628公噸） 、香港（303萬美元、1,458公噸）、大陸（171萬美元、938公噸）。

如果以每公斤平均售價計算，銷日平均售價高達每公斤近8美元，銷韓平均售價為每公斤約6美元，銷港平均售價約每公斤2美元，銷陸平均售價約每公斤1.8美元。

台灣農委會7月時也曾表示，台灣芒果過去出口以大陸市場為主，其次為香港，而韓國、日本則分居三、四位，但在積極進行產地輔導與採取出口拓銷措施後，芒果輸陸數量已逐年減少並轉移至日、韓市場。

台灣當前已經過了芒果的產季，即使台灣產地8月還有一些芒果，也都是以內銷為主。（《聯合報》）

「象徵意義大於實質意義」

台媒中央社報道引述從事兩岸水果貿易的楊姓總經理稱，台灣輸往日韓的芒果數量少、金額高，因為品種以較高價格的愛文芒果為主；輸往大陸的芒果是4地中平均價格最低的，因為是以較便宜的金煌品種為主，而海南的金煌芒果也很多，「不缺台灣這個產地」。

當前已經過了芒果的產季，即使台灣產地8月還有一些芒果，也都是以內銷為主，所以楊姓總經理認為陸方宣布的政策是「象徵意義大於實質意義」。不過，他認為相關影響還是有，畢竟4個出口地少了一個，日韓的進口業者後續可能會向台灣出口商壓低價格。

對於外界質疑「台灣芒果輸日本、韓國沒問題，輸大陸卻有問題」，楊姓總經理稱這確實是可能的，因為最高等級的芒果是輸往日本，然後是韓國，剩下的才是去不用檢驗檢疫的香港，以及部分輸往大陸。這也是為甚麼台灣農業部的數據顯示，這4個出口地中，香港的量最大。

據《中時新聞網》報道，屏東縣政府也回應稱，目前屏東出品的芒果以銷香港為主，加上內、外銷市場都持續拓展中，所以初估陸方政策影響不大。