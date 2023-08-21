大陸禁輸入台灣芒果　台方：今年出口大陸僅佔產量0.5%　衝擊不大

大陸國台辦今日（21日）宣布，大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，大陸即日起暫停輸入台灣芒果。台灣農業部表示，芒果是內需型水果，因此對台灣農民的衝擊並不大。台灣農業部又指大陸做法不符國際規範，若遲遲無法與大陸有效對話，將照慣例向世貿組織提出特定貿易關切。



綜合台媒報道，台灣農業部次長陳駿季表示，2018年至今輸陸芒果有5689批，僅2批被檢出大洋臀紋粉蚧，檢出比例約千分之0.5。以這樣低檢出的比例，大陸卻用非常強的手段禁止輸入，不符國際規範。

陳駿季稱，台灣芒果今年種植約1萬6000公頃、產量17萬4000噸，今年外銷量約4000噸，佔總量約2.2%；而近5年平均外銷量佔比也約3%左右，代表芒果是內需型水果，因此對台灣農民的衝擊並不大。

陳駿季稱，今年輸往大陸的芒果約1000公噸，僅佔產量約0.5%。輸往日本、韓國的芒果都有成長，分別達700、600多公噸。

陳駿季指，芒果產季是每年5至7月，目前已經到尾聲；且因為是內需為主，會透過加工措施，有更多元的加工產出，加大台灣行銷；另外也會擴展外地高端市場，確保農民的所得。

陳駿季又呼籲陸方回歸「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台做技術對話解決問題，若遲遲無法有效對話，將按照慣例，向世貿組織提出特定貿易關切。