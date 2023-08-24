美售台價值39億F-16戰機追蹤系統　台軍：大幅提升空戰效能

美國國防部8月23日表示，美國國務院已經批准，可向台灣出售價值5億美元（約39億港元）的F-16戰機紅外線搜索和追蹤系統，還有其他設備。台灣軍方24日表示，此為配合F-16V（blk70）戰機研發的最新型式，可進一步強化對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空戰效能。



美國國防部宣布最新一波對台軍售，這也是拜登政府第11度對台軍售。拜登政府早前更宣布提供台灣3.45億美元軍援。

台媒中央社報道指，台灣軍方稱，面對中國大陸常態性派遣軍機與無人機襲擾台灣防空識別區，影響空域行動自由，已對台灣形成嚴峻軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。台灣軍方對美方軍售決定，表示誠摯感謝。

台灣空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元，由美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同在台中將現有140架F-16A/B升級為F-16V（blk20）；空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（blk70），預計2026年可完成總數66架交機，將部署台東志航空軍基地。