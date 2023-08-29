台北市長蔣萬安抵滬參訪洋山港　今晚將與上海市長龔正會晤

台北市長蔣萬安今（29）日上午率團從台北松山機場出發前往上海，並於上午10時許抵達上海虹橋機場，上海方面由副市長華源及上海市台辦主任鍾曉敏接機，按規劃，蔣萬安預計29日晚間與上海市長龔正會晤。蔣萬安此行主要為出席30日在上海舉辦的雙城論壇，今屆是蔣萬安上任後的首度參與。

華源表示，非常高興蔣萬安市長率團到上海參加雙城論壇，他代表上海市政府表達歡迎。蔣萬安則熱情回應，謝謝、很高興、非常高興，並認出一旁還有鍾曉敏也是接機代表，並主動向鍾握手打招呼。

蔣萬安過去曾表示，台北、上海雙城論壇要在中共不再擾台、對台灣釋出善意，且雙方地位對等的前提下，才有舉辦的意義。（Facebook／蔣萬安）

蔣萬安抵滬後的首站行程，直接前往參訪貨物吞吐量世界第一的洋山深水港，洋山港也是孫文「實業計劃」中東方大港的實踐產物。洋山港不僅是貨物年吞吐量排名世界第一，在作為全球集疏運中心的同時，被賦予了「智能化、數字化」的新含義。

根據官方行程安排，結束洋山港參訪後，蔣萬安一行將前往老港環保生態基地，晚上出席由上海方舉辦的晚宴，預計將由上海市長龔正接待。

由於此行是蔣萬安首度以台北市長身分率團150人參加雙城論壇，同時也因為蔣家第四代，蔣中正曾孫的身份踏上中國大陸，是否說出九二共識引人關注。