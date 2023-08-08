雙城論壇月底上海舉行　台媒：蔣萬安決定親自參加

由上海市、台北市輪流主辦的「雙城論壇」將於8日29日至31日在上海舉行，外界關注台北市長蔣萬安是否親自出席。據台媒周二（8日）報道，蔣萬安將親自出席。台北市政府發言人殷瑋則表示，目前都還在協調中，等有確定結果就會對外說明。



報道指，針對蔣萬安是否親自出席雙城論壇，台北市政府一直對此保持低調，不願多談細節，似乎是擔心蔣萬安的「蔣家」身份敏感，加上距離明年總統大選不足半年。不過，副市長李四川近日終於鬆口透露雙城論壇的舉辦日期為8月最後一周，為期3天2夜，且蔣萬安也決定親自參加。而殷瑋周二證實此事，並低調表示，關於雙城論壇的細節，一切都還在最後規劃跟協調階段，一旦確定皆會對外公佈和說明。

另一方面，先前議會已經抽籤確定，將有包括國民黨、民眾黨在內共有11名議員隨行，沒有民進黨議員參與。即將隨行的國民黨市議員張斯綱表示，他將會關注上海如何在城市治理方面導入AI運用，還會關注疫情後，上海在社區公共衛生方面是否有制度上的改變，以及上海市長照政策、機構以及未來發展是否可以提供給台北做為借鏡。

據悉，除了出席主論壇，台北市政府也規劃與上海市政府簽署三項合作備忘錄，包括羽毛球運動、會展行銷及環保綠能永續等交流。