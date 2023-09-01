台軍擬購819架軍用商規無人機　加強對陸作戰偵查

台灣政府為強化防衛需求，正戮力推動「軍用商規」無人機研製、量產工作，目前已完成5款軍用商規無人機原型機。根據台灣軍方擬定2024年度預算書，台陸海空三軍均持續編列預算採購無人機，採購規模達到819架無人機，以強化部隊監偵能力，強化作戰效能。



主導台灣國防科技研發的台灣中山科學研究院早於今年2月即曾指出，台灣政府致力推動研製的五款「軍用商規」無人機，分別為艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機，以及微型無人機。按台灣軍方8月31日送交台立法院的2024年度預算書所示，新增無人機的採購案均編列於陸、海、空軍預算之中。

台灣軍方先前所公布五款軍用商規無人機的概略。（台灣「國防部」提供）

台灣陸軍司令部於2024、2025年度共編列約6760萬港元籌補320架「微型無人機」，另同樣於2024、2025年度，共編列約1.4億港元籌補72架「目獲型無人機」。

陸軍說明，微型無人機的目的是為了使部隊於執行滲透破壞及城鎮、基地防衛作戰等任務時強化偵察效能、擴大監控區域的作戰需求，以支援各部隊實施視距外目標獲得，以獲得有效正確的情資、順利達成作戰任務。目獲無人機則是強化部隊監偵需求，以遂行反擊、反空機等任務，另可執行火力效果監視與後續掌握海上敵船團動態，利用指管系統分享情資，爭取反應時間。

台軍方大量採購無人機強化戰力，圖為中科院研製的軍用旋翼無人機。（資料照片）

海軍司令部於2024至2028年度編列約6億港元預算，籌購96架「陸用監偵型無人機」；另於2024至2025年度共計編列約1.04億港元籌購16架「艦載型無人機」，並包含8套導控系統、4套飛行模擬套件。

海軍說明，陸用監偵無人機是利用無人機搜索識別目標，提供各型制海飛彈車組目標情資，確保提供機動飛彈車發揚火力；艦載型監偵無人機則將搭載於兩棲運輸艦，並搜索水面、登陸灘頭及港口，掌握戰場環境，供登陸部隊從有利位置遂行兩棲作戰，減少軍方傷亡、增進作戰效益。

空軍司令部於2024年度編列約7千萬港元籌購315架「微型無人機」；台灣空軍指出，相較歐美國家有強大偵蒐部隊且大量使用高科技武器與各式監偵裝備，使敵方部隊動態無所遁形，而空軍情報分析能力與沿用老舊監偵裝備機具，恐無法因應未來高科技作戰，因此本專案為強化單位偵蒐手段及監偵需求，以滿足部隊在戰時任務需求。