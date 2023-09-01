美國售台火山車載布雷系統7套今年抵台　目標遲滯解放軍登陸

根據台灣軍方擬定2024年度預算書披露，台灣向美國採購的火山車載布雷系統共計14套，7套將於今年底運交台灣，另7套預計在2026年度運交，主要建軍目的是為有效阻止、遲滯解放軍登陸。



美國國防安全合作署（DSCA）去年12月宣布軍售台灣總額約1.7億美元的火山車載布雷系統（Volcano），項目包括火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，及M88、M89訓練用地雷等。台灣軍方今年公布美台完成簽署採購的決標公告，金額約1.3億美元。

火山車載布雷系統。（facebook.com@The4ID）

根據8月31日送交台灣立法院的2024年預算書顯示，相關金額略有調整，連同軍購款及後勤設施等配合款在內，總計為新台約1.5億美元，自2022年到2029年分年編列。

不少評論質疑台灣政府購置火山布雷系統將使台灣布滿地雷，台陸軍司令部參謀長章元勳過去曾在記者會中說明，火山布雷系統不會如若干人士擔憂讓台灣成「地雷島」，因為這套系統具備智慧型定時自毀特性，也非長時間廣域布雷，僅在敵方可能登陸路線上，精準且有效投放；同時，這款戰防雷布於地面、並非埋在地下，易辨識可大幅降低人員誤傷率。

M88訓練用地雷。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）

台灣軍方進一步說明，指購置火山布雷系統具必要性，因為工兵部隊戰時負有協力守備部隊及打擊部隊執行反機動的任務，遂行雷區布設與排除作業，創造戰場有利態勢，以阻止、遲滯敵軍進犯，望爭取最大作戰成功公算。